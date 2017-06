Are Sende Osens syv favoritt-religionsstiftere

L. Ron Hubbard (1911-1986) var en amerikansk forfatter og grunnlegger/leder av scientologibevegelsen i 1954–1966.

Før han grunnla Scientologikirken, hadde han hatt en mangslungen karriere, som han ofte viste til i sine senere foredrag. Han hadde blant annet deltatt i ekspedisjoner, vært i militæret og skrevet romaner innenfor fantasy/science fiction-sjangeren. Han var også opptatt av religion (særlig buddhisme) og moderne okkultisme.

I 1950 utga han «Dianetics. The Modern Science of Mental Health», en selvhjelpsbok med vekt på mentale øvelser, som ble en bestselger. Etter hvert utviklet han dianetikken til en omfattende terapiform, som han profilerte som et åndelig alternativ til moderne psykiatri, som han mente bygde på et alt for materialistisk menneskesyn. I stedet for tunge medisiner, elektrosjokk og lobotomi, skulle dianetikken ta utgangpunkt i menneskets potensiale for utvikling. Problemene som skulle løses ble forstått utifra hendelser i tidligere liv.

Etter hvert utviklet Hubbard en ny religion, som han hevdet var basert på alle tidligere religioner – særlig buddhismen. De grunnleggende prinsippene for scientologi presenterte han først i «Science of Survival» (1951), og senere i mange andre bøker som tok opp stadig nye aspekter ved religionen. Etter at han gikk av som leder av bevegelsen i 1966, skrev han en lang rekke bøker om scientologi og også flere science fiction-romaner.

(Kilde: Store norske leksikon)