Widerøe-fly på vei til Bergen måtte mellomlande på Værnes

Et Widerøe-fly med 78 passasjerer ombord på vei fra Bodø til Bergen måtte lørdag mellomlande på Værnes. Det var en varsellampe som indikerte at en generator var gått varm. Lampen skrudde seg av etter ti minutter, og flyet landet uten dramatikk.

Widerøe opplyser at de setter opp et ekstra fly slik at passasjerene kommer seg til Bergen.