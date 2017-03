Walstad (39) gjør uventet comeback i bokseringen

– Jeg har tenkt at «jeg må bare gjøre det». Dette blir et endelig punktum for min 20 år lange boksekarriere som har vært helt fantastisk, sier Reidar Walstad, som er fra Trondheim.

Lørdag arrangeres NM i boksing i Tønsberg, og der skal den trønderske bokseveteranen gjøre et litt uventet comeback. Walstad la egentlig opp i 2011.

– Det er ekstra fint at det er nettopp her i Tønsberg jeg skal avslutte karrieren. Her har tilbrakt mye av min tidlige karriere med amatørboksing. Det føles virkelig som å komme hjem, sier Walstad.

Møter Norges beste i sin vektklasse

Klokka 21:00 i kveld skal Walstad (39) i ringen mot Bernard Angelo Torres (20) i 60 kg-klassen, som har vært klart best i sin klasse i Norge de siste årene.

– Jeg skal gjøre mitt beste, selv om oddsene er mot meg. Jeg skal gi publikum en artig opplevelse. Det får gå som det går, jeg skal uansett gi jernet!

– Men jeg må innrømme at jeg får noen tårer i øynene når jeg snakker med deg nå. Det har vært et utrolig bokseliv som jeg har hatt. Så mange opplevelser og historier. Bare idrettsutøvere kan nok skjønne dette tror jeg, sier Walstad tydelig rørt over telefonen, lørdag ettermiddag.

20 år lang karriere

Walstad har 10 NM-gull fra amatørtiden fram til 2001.

Mellom 2001 og 2011 var han proffbokser, og dermed forvist til utlandet for å bokse sine kamper. Proffboksing ble først lov i 2014 i Norge.

Reidar Walstad (t.h.) i EM-kampen mot irske Bernard Dunne i 2007. Foto: Niall Carson / AP

Walstad hadde egentlig lagt boksehanskene på hylla i 2011, da hadde han sin siste proffkamp i utlandet.

– Jeg har vært mange år ute av ringen nå. Jeg har jo vært forvist til utlandet frem til nå, på grunn av proffboksingen, sier Walstad.

Fra proffboksing tilbake til amatørboksing

På grunn av nye endringer i regelverket, som gjør at han igjen kan bokse amatørkamper, så kan han prøve seg igjen i bokse-NM. Sist gang han bokset en amatørkamp på norsk jord var i 2000, 17 år siden, forteller Walstad.

– Kveldens comeback blir både gøy og vemodig. Men da muligheten kom så måtte jeg bare ta den. Jeg bestemte meg etter siste Brækhus-stevnet for rundt to uker siden, sier Walstad.

– Hva skjer hvis du vinner kampen i kveld, vil du fortsette?

– Nei. Etter dette er det ikke noe retry eller nytt comeback. Mine boksehansker er på hylla. Dette er det siste dere ser av meg i ringen, sier Walstad.

Andre trøndere under helgens NM-finaler er Grethe Kraugerud, Andreas Eggan, Anders Eggan og Simen Nysæter – som alle bokser for Trym bokseklubb.