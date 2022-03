Dette er det norske luftvernsystemet Zelenskyj ønsker i Ukraina

Luftvernsystemet NASAMS, Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, er utviklet av blant annet Kongsberggruppen.

I talen til Stortinget onsdag ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Norge spesifikt om hjelp med mer våpen og luftvern i form av NASAMS.

Hensikten med dette systemet er å få øye på fiendtlige trusler i lufta. Batteriet kan varsle videre, eller selv skyte ut missiler.

Luftvernbatteriet består av flere enheter. På denne er det plassert missiler som kan skytes ut mot en evt trussel i lufta. Systemet NASAMS er utviklet av Kongsberggruppen sammen med Raytheon. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– NASAMS er et komplekst nettverksbasert luftvernsystem som krever utdanning, trening og øving for at det skal kunne bli brukt i operasoner, sier Stine Barclay Gaasland som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Luftvern som består av mange deler

Norge har i dag fire NASAMS luftvernbatterier.

To er på Ørlandet hvor det ene står i beredskap for NATO, det andre for Norge.

Ett er under oppbygging i hæren, og ett ved Evenes i forbindelse med at luftforsvaret har fremskutt base for F-35 der.

Staten har tidligere fått sterk kritikk for å ikke bruke nok ressurser på luftvern samtidig med at de nye jagerflyene F-35 blir kjøpt inn.

– Dette luftvernsystemet består av sensorer. Det er radar og elektrooptisk sensor som ser i lufta og finner mål, et distribusjonssenter, og en «launcher» som iverksetter missiler, sier major og leder for det ene luftvernbatteriet ved kampflybasen på Ørland, Petter Kjøsnes.

Major Petter Kjøsnes er leder for den ene av to luftvernbatterier ved kampflybasen på Ørland. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det ene av de to luftvernbatteriene ved kampflybasen har akkurat kommet tilbake etter NATO-øvelsen Cold Response.

Der øvde det blant annet på å beskytte flybasen på Andøya.

– Det har vært veldig givende, men også litt utfordrende med dårlig vær. Det har også gjort at vi har fått testet systemet under alle operasjoner. Og fått prøvd grensene på systemet også, sier soldat Mari Haugen.

Luftvernsystemet NASAMS er flyttbart og består av flere deler. Bak soldat Mari Hugen stikker en radar opp av kamuflasjeduken. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Takknemlig for all støtte

Zelenskyj sa til Stortinget at han er takknemlig for all støtte de allerede har fått. Han viste til at krigen fortsetter, og at de må gjøre mer for å stanse den.

Førsteamanuensis og historiker ved Luftkrigsskolen, Ole Jørgen Maaø pekte nylig på NASAMS som å være nesten perfekt for konflikten i Ukraina.

– Vi taper byer akkurat nå, og vi trenger antiluftskyts. Våpnene vil bare bli brukt til å forsvare vår frihet og den friheten vi alle skal nyte i Europa, sa Zelenskyj.

Systemet NASAMS har vært under stor endring siden det ble tatt i bruk i 1998.

Kongsberggruppen har solgt det til flere andre land som USA, Spania, Finland, Australia og Nederland.

– Målet er å holde lufta over for eksempel en flystasjon fri fra trusler ført frem gjennom lufta, forklarer major Kjøsnes.

Krever mye opplæring

Det norske luftvernsystemet er et veldig mobilt system, som blant annet kan transporteres med lastebiler.

– Det som er fint med NASAMS er at det er muligheter for å ha enhetene langt fra hverandre. Vi kommuniserer med hverandre over for eksempel radio, sier Kjøsnes.

Luftvernsystemet NASAMS er mobilt og kan raskt lastes om bord i lastebiler og flyttes på. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Men det er ikke bare bare for Norge å sende fra seg et luftvernbatteri til Ukraina. Det krever nemlig mye opplæring.

– Luftforsvaret har vernepliktige, spesialister, spesialistbefal og offiserer som opererer systemet. For å sette dette systemet i operativ bruk kreves omfattende opplæring, trening og øving, sier Gaasland.