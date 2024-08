Plutselig sto voldsofferet på døra til Bjørg: – Det pumpa blod ut fra halsen hennes

– Det var grusomt med det samme jeg så dama. Hun ringte på, åpna døra og ropa at jeg måtte hjelpe henne: «Jeg dør», sa hun.

Det forteller Bjørg dagen etter politiet rykket ut til en adresse i Steinkjer etter melding om en voldshendelse.

Ei kvinne i 30-åra ble pågrepet og er sikta for kroppsskade.

Det var Bjørg som kontakta nødetatene etter den skadde kvinna i 70-åra møtte opp på døra hennes.

– Det var blod over alt; på klærne hennes og i ansiktet og overalt.

Politiet brukte hund for å finne gjerningspersonen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bjørg forsto ikke med en gang hva som skjedde.

– Hun fortalte at hun hadde sovet i en stol, at det ble tatt kvelertak på henne og at hun ble stukket med en skarp gjenstand.

– Det pumpa ut blod fra halsen hennes.

Naboen ringte 113, og sa tydelig ifra om at politiet også måtte komme.

– Etter tre minutter, jeg tror ikke det var mer, så var politiet og ambulanse her, sier Bjørg.

NRK har valgt å utelate etternavnet til naboen av hensyn til de involverte.

Har skapt frykt

Tirsdag har politiet vært på stedet og snakket med beboere i området.

– Jeg synes det var fabelaktig å tenke på. De går her og passer på oss og prater med oss. Det er helt enestående, sier naboen, som fortsatt er sjokkert etter hendelsen mandag.

– Og det er fantastisk at de kom så fort. Det hadde så mye å si for henne at hun fikk snakke med politiet før hun dro på sykehuset.

Politiet har tilbrakt mye tid i nærområdet dagen etter hendelsen. Det setter blant andre naboen pris på. Foto: Rita Kleven / NRK

Blant de som tok turen ut for å prate med beboerne, var Bjørn Stene, avsnittsleder for forebyggende og patrulje ved Steinkjer politistasjon.

– Vi tenker at det er veldig viktig for å opprettholde tryggheten i nabolaget. Det er en ekstraordinær hendelse som har skjedd. Det er mange eldre beboere i blokkene rundt her, og vi tenker at dette har skapt mye frykt.

Derfor har de vært tilgjengelige for spørsmål.

– Hvor mange har allerede tatt kontakt?

– Vi har snakket med en del, og det virker som at folk synes at det er greit at vi er i nærområdet i dag, sier Stene.

Tyder på blind vold

– Hva vet dere i dag?

– Det er tidlig i etterforskninga, men mye tyder på at det er snakk om blind vold. Det er det vi prøver å kartlegge med avhør av vitner, fornærma og sikta. Vi må komme til bunns i dette, men kan ikke si noe om årsaken ennå.

– Det er en uvedkommende som har tatt seg inn i ei leilighet og utøvd vold.

Politiets oppfatning er at den fornærma og den skadde ikke kjenner hverandre fra før.

– Vår formening er at Steinkjer er en trygg plass og at dette er en ekstraordinær hendelse.

NRK møtte nabo Bjørg dagen etter voldshendelsen i Steinkjer. Foto: Rita Kleven / NRK

For naboen har hendelsen virkelig gjort inntrykk.

– Jeg tenker som så – at jeg kommer til å ha døra mi litt mer låst, sier Bjørg.

– Jeg er fæl til å sitte med døra mi helt åpen. Det har jeg tenkt på nå.