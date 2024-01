Nav-ansatte ble angrepet: – Jeg har aldri vært så redd på jobb før

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks To Nav-ansatte ved Nav Falkenborg i Trondheim ble angrepet på jobben i mai 2023. Angrepet resulterte i store skader på møtesenteret.

I november samme år ble to ansatte ved helsestasjonen på Saupstad i Trondheim angrepet med en skarp gjenstand.

En kvinne i 40-årene er varetektsfengslet og siktet for grov kroppsskade og grovt skadeverk etter hendelsene.

De ansatte føler seg godt ivaretatt av arbeidsgiveren sin etter angrepene, og Nav har jobbet med å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg var engstelig etter brannen, og tok med meg jobben hjem. Vanligvis gjør jeg ikke det, sier Tanja Johansen.

Hun er publikumsvert på Nav Falkenborg i Trondheim.

Fredag 26. mai i fjor kom et par inn på arbeidsplassen hennes.

– Vi visste hvem de var fra før av, det hadde vært bråk med dem tidligere, sier hun.

Johansen var på jobb sammen med kollega Annbjørg Sandvik.

Kvinnen og mannen som kom inn sto og ropte, før de gikk inn på en av doene. Johansen og en vekter fulgte etter.

– Da de kom ut igjen holdt de i en pose som det rant fra. De gikk ut og bort til sofagruppen. Der tok mannen opp en lighter. Det var da vi skjønte at det var alvor, sier Sandvik.

I posen var det tennvæske. Paret tente på sofaen.

Les også Angrep to ansatte i Trondheim – samme personer siktet for brann på Nav

Fagbladet har tidligere fortalt historien til de ansatte.

Trodde de hadde våpen

Publikumsvertene fikk evakuert de andre besøkende. Ute på den asfalterte veien hørte de høye smell fra innsiden.

– Vi var sikre på at de hadde med seg et våpen, vi trodde i alle fall det. Når vi er på jobb har vi på oss en rød Nav-vest. Den dro vi av oss, sier Sandvik.

Men smell-lydene var en stor stein som kvinnen og mannen brukte til å knuse blant annet pc-er og annet elektronikk inne på møtesenteret.

Møtesenteret på Nav Falkenborg har holdt stengt etter angrepet 26. mai i fjor. Foto: Morten Andersen / NRK

Møtesenteret fikk store skader etter at brannvesenet kom til og slokket brannen.

– Vi vasset i vann da vi kom inn igjen. Møtesenteret har vært stengt siden, sier Sandvik.

I tiden etter har de ansatte og brukerne brukt et midlertidig møtesenter på baksiden av bygget. Men nå ser det ut til at det endelig kan åpne igjen snart.

– Vi håper det kan åpne til midten av februar, legger Sandvik til.

Fire nye uker

Torsdag 23. november, nesten nøyaktig et halvt år etter angrepet på Nav Falkenborg, skjer det igjen.

Denne gangen ble to ansatte ved helsestasjonen på Saupstad i Trondheim angrepet med en skarp gjenstand.

Her er kriminalteknikere på Saupstad helsestasjon etter angrepet mot to ansatte 23. november i fjor. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Og det er den samme kvinnen som på Nav-kontoret på Falkenborg som stormet inn og angrep.

Hun har siden vært varetektsfengslet og siktet for grov kroppsskade og grov skadeverk.

Torsdag 18. januar var det nytt fengslingsmøte. Den siktede kvinnen fengsles i fire nye uker.

Aktor Lars Johansen Lundlie. Foto: Kari Sørbø / NRK

– De forholdene hun nå er sikta for er svært alvorlige og det har skjedd mot et bakteppe av lignende hendelser. Det er tidligere blir forsøkt med varetekt og varetekt på institusjon uten at det har hindret henne fra å begå ny og mer alvorlig kriminalitet, sier aktor Lars Johansen Lundlie.

Den siktede kvinnen mener selv at det ikke er noe fare for gjentagelse.

– Hun har gitt en god begrunnelse i retten i dag. Hun er uenig i beskrivelsen som har kommet, sier kvinnens forsvarer, Kolbjørn Lium.

Kvinnen mener at det ikke er grunnlag for at hun kommer til å gjøre det samme igjen. Hun nekter også straffskyld.

Kvinnens forsvarer, Kolbjørn Lium. Foto: Kari Jofrid Sørbø / NRK

Etterforskningen av saken er fortsatt pågående og det er fortsatt usikkert når den vil komme for retten.

Godt ivaretatt

– Jeg har aldri vært så redd på jobb som det jeg var da. Vi visste jo ikke om de hadde våpen med seg. Det var så kaotisk, og vi tenkte bare at vi måtte komme oss ut sammen med alle besøkende som var der, sier Johansen.

Både hun og Sandvik føler seg godt fulgt opp av arbeidsgiveren sin i tiden etter angrepet.

– Vi fikk mange telefoner den helgen. Mandagen etter var en helligdag, men vi fikk et møte med vår leder og fikk snakket ut om det som hadde skjedd, forteller Johansen.

Annbjørg Sandvik og Tanja Johansen kunne ikke tenkt seg en annen jobb. Foto: Morten Andersen / NRK

Og sikkerhet har stått i fokus.

I en undersøkelse utført av Nav i fjor kommer det frem at omtrent 70 prosent av alle ansatte som har opplevd uønskede hendelser svarte at de ble godt ivaretatt av sin leder i ettertid.

Den viser også at 90 prosent av brukerne til Nav føler at sikkerheten deres er godt ivaretatt når de besøker et Nav-kontor.

– Vi kan jo aldri sikre oss helt. Jeg går ikke rundt og tenker på det hele tiden, det kan jeg ikke gjøre, sier Johansen.

I kjølvannet etter drapet ved Nav Årstad i 2021 har Nav jobbet med å gjøre arbeidsplassen tryggest mulig for sine ansatte og brukere.

I fjor høst lanserte de en ny standard for trygge møter mellom ansatte og brukere.

– Vi skal bli enda bedre på å vurdere risikoen før brukermøter, slik skal vi være i forkant og så godt forberedt som mulig. Nytt i standarden er blant annet at alle skal ha gjennomført nødvendig opplæring før de har brukermøter.

Det sier avdelingsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tone Nordlund.

Direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tone Nordli, sier at flere melder inn avvik nå enn tidligere. Foto: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Merker en negativ utvikling

I 2022 ble rundt 5400 Nav-ansatte utsatt for minst én uønsket hendelse. Kvinner er mer utsatt enn menn.

– Avvikssystemet viser at vi har hatt en jevn økning i registrerte hendelser knyttet til vold, trusler og trakassering siden 2020, etter noen år med nedgang. Men dette kan være fordi det har vært en øking i bevisstheten om å melde avvik, særlig i etterkant av drapet ved Nav Årstad i 2021, sier Nordlund.

Til tross for det kunne ikke Sandvik jobbet med noe annet.

– De aller fleste er fornøyde med den hjelpen de får. Det er derfor dette er så givende. «Tusen takk for hjelpen» har vi hørt tusen ganger. Det er det som holder oss gående, avslutter Sandvik.