Ekstra ille har situasjonen vært nå i starten av august. Det toppa seg onsdag ettermiddag med frustrerte privatbilister og et næringsliv med dårlig samvittighet, ifølge ferjefolkets eget forum på Facebook.

Vogntogene venta over to timer

– Tre av vogntogene på bildet er mine. To av dem hadde stått igjen siden forrige ferje, men jeg ofra det ene for at fire privatbiler skulle få plass på ferja i stedet, sier vogntogeier Jon Magnus Myhr.

Totalt venta hans tre vogntog, og to andre, i over to timer hver.

– Et vogntog er verdsatt til 1050,- kroner i timen. Så ventinga bare til denne ene ferjeavgangen kosta i teorien næringslivet på Ytterøy minst ti tusen kroner, ifølge Myhr.

Jon Magnus Myhr eier seks vogntog, og kjører bl.a. transport for Ytterøykylling. Foto: privat

Langvarig kamp fra bygdefolket

Han forteller at han ofte får dårlig samvittighet fordi vogntogene tar så mye plass på ferja, men slik er det blitt fordi nyferja til Ytterøy, som har vært i drift i kun to år, er for lita.

I mange år har ytterøyningene vært fortvilt over for liten kapasitet på ferja. De trodde det ble bedre da nyferja ble satt i drift for to år siden, men situasjonen er i stedet blitt verre, ifølge Kjell Olav Vandsvik. Han er leder for Ytterøyutvalget, som er et felles talerør for beboerne på øya.

– 1 lastebil, 1 vogntog, 1 bil med campingvogn, 1 traktor med slåmaskin og 3 personbiler stod igjen på kaia i Levanger, da ferja gikk onsdag 15:35, skriver Siri Endresen på ferjefolkets eget forum. Foto: Siri Endresen / Facebook

– Ferja er dimensjonert etter historiske trafikktall fra 2009–10. De tallene er fra den perioden hvor slakteriet var nedlagt en stund og trafikken derfra var jo derfor mye mindre, ingenting til å begynne med i 2009. Sakte, men sikkert har slakteriet utvikla seg. Noe som har auka trafikken. I tillegg er det stor optimisme på Ytterøy. Det bygges både leiligheter og hus, flere pendler på arbeid og landbruksproduksjonen utvides, så det blir generelt mer trafikk, sier Vandsvik.

Størrelsen på ferja er bestemt etter bestillinga fra fylkeskommunen

Administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås. Foto: NRK

– Vi har fått ei ferje ifølge oppdraget fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås.

Noen ganger settes reserveferja, som ligger ved kai i Levanger, inn i trafikk i tillegg til MF Ytterøy. Dette gjelder blant annet når ferjeselskapet får beskjed om at det er betongbiler på veg over til øya. Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som betaler for dette.

Ytterøyfolket krever nå at det må bli en endring på situasjonen som de beskriver som uholdbar.

– Vi er redd at den positive utviklinga som vi har i samfunnet vårt nå bremses og får en negativ følge fordi ferja er for lita. Vi må ha ei ferje som tar 50 personbiler og minst 4–6 fulle vogntog, sier Kjell Olav Vandsvik.