Vogntog sperrer fylkesvei 715

På fylkesvei 715 i Roan sperrer et vogntog deler av veibanen sør for Bessaker. Det er ikke mulig for store kjøretøy å komme seg forbi, opplyser Statens Vegvesen. Vogntoget har stått der siden i går, og det er uvisst når det vil bli flyttet.