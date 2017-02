Vogntog med 13 tonn dynamitt kjørte av E6

Ifølge politiet i Nord-Trøndelag ble førerhuset totalskadd, men dynamitten ligger fortsatt stabilt på lasteplanet.

– Både fenghetter og tennere er sikret. Tilhengeren står på fire hjul, sier politiets operasjonsleder Bård Krogstad til NRK.

Sjåføren skal være uskadd.

Trekkvogna er totalskadd, mens hengeren står stabilt. Foto: Politiet

Fikk sleng på hengeren

Både vogntoget og sjåføren er norsk.

– Han fikk sleng på hengeren i utgangen av en sving, sier innsatsleder på stedet, Birger Håpnes.

Det er svært glatt på ulykkesstedet, som er litt nord for Fjerdingen.

Ifølge brannvesenet har det ikke lekket fra drifstofftanken på vogntoget. Foto: Knut Inge Seem

Brannvesenet tømmer dieseltanken

Brannvesenet er også på stedet.

– Det er ingen lekkasje fra selve bilen, sier alarmoperatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, Christina Wågan, til NRK.

Brannvesenet vil likevel tømme dieseltanken på vogntoget, før de hjelper til med å få traileren på bergingsbilen.

Veien er åpnet for trafikk, selv om vogntoget fortsatt ligger i veikanten. En bil med løfteutstyr er på vei oppover, i håp om at vogntoget kan heises opp, uten at all dynamitt må bæres ut.

– Lykkes de ikke med det, må de bruke hendene for å ta ut alt utstyret først. Det er snakk om 13 tonn dynamitt, så det vil i så fall ta litt tid, sier operasjonsleder Dag Hjulstad.