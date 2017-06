Visumproblemer stoppet Tares Elbrus-tur

– Det var en kjempenedtur, spesielt for Tare.

Det sier reiseleder, Arne Opdal, på telefon fra Atatürk flyplass i Istanbul.

Reisefølget fikk problemer da de skulle komme seg fra Tyrkia og over grensa til Russland. Det var avisa Opp som først omtalte saken.

– Pass- og visumreglene gjorde at Russland ikke kunne akseptere passene våre som reisende fra Tyrkia, forklarer Opdal.

Gjennomfører plan B

Tare Teksum og turkamerat, Morgan Frelsøy, forbereder turen opp Elbrus hjemme på Oppdal. Foto: Morten Andersen / NRK

I forrige uke fortalte NRK om døve og blinde Tare Teksum, kjent fra NRK-serien «Ingen grenser», og hans forberedelser til den store fjellturen. At de nå har fått beskjed om at de ikke får komme inn i Russland, stopper derimot ikke Teksum fra å bestige høye fjelltopper.

– Vi var veldig fortvilet, men i stedet for å returnere, så tenkte vi at vi måtte gjøre noe ut av det. Alle var enige om at vi måtte ha en plan B, sier Teksums turkamerat, Morgan Frelsøy.

Etter at følget hadde vært rundt på alle visumkontor og konsulat uten hell, fant de nemlig ut at de kunne bestige fjell også i Tyrkia. Guttas første tanke var å gå opp Ararat som rager 5 137 meter over havet. Men på grunn av at fjellet ligger så nære grensa til krigsherjede land, fikk de ikke lov til å reise dit.

– Men nå er vi på vei til et alternativt fjell. Det heter Erciyes, ligger midt i landet og er 3917 meter høyt. Vi starter bestigningen i morgen tidlig, sier Opdal.

Reiseleder og lege, Arne Opdal var også med da Tare Teksum besteg Kilimanjaro i 2015. Foto: Morgan Frelsøy

Gir ikke opp håpet

Selv om det ikke ble Russland-tur denne gangen har ikke Teksum gitt opp drømmen om å nå toppen av Elbrus.

– Han har en fast målsetting om at han skal opp Europas høyeste fjell, og det er absolutt realistisk. Han vil begynne å planlegge neste tur med en gang, forteller Opdal.

Nå gleder følget seg til fjelltur i Tyrkia, og det er ifølge Opdal ingen sure miner i gruppa. Teksum selv skriver på Facebook at han ser veldig frem til turen opp Erciyes.

– Ble først veldig skuffet, men nå har vi en plan B på gang. I morgen starter vi bestigningen av Mt. Erciyes 3917 moh. Det blir knallkult!!!, skriver han.