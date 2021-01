Virusforsker vil gi vaksiner først til de store byene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den trønderske kystkommunen Hitra opplever et stort smittepress for tida, og har innført flere tiltak for å få bukt med situasjonen.

80 av kommunens drøyt 5000 innbyggere har testet positivt for koronaviruset. Det gjør kommunen til en av de verst rammende i Norge akkurat nå.

SER FRAM TIL VAKSINE: Ingrid Herje (81) ser fram til den dagen hun skal vaksineres. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi er dessverre på norgestoppen når det gjelder smittepress, sier ordfører i Hitra kommune, Ole L. Haugen.

81 år gamle Ingrid Herje beskriver smittesituasjonen i kommunen sin som skremmende. Nå håper hun Hitra rykker frem i kommunekøen.

– Jeg håper virkelig vi får komme fram i køen å få vaksine, sier Herje.

Får vaksine til 24 personer

ØNSKER FLERE VAKSINEDOSER: Ordfører i Hitra kommune, Ole L. Haugen ønsker seg flere vaksinedoser. Tross stort smittepress kan de kun vaksinere 20 personer denne uka. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Denne uken får Hitra kommune fire reagensglass med vaksine. Det er nok til å vaksinere 24 innbyggere. Ordfører Haugen ønsker seg flere vaksinedoser.

– Jeg synes prioriteringene fra sentrale myndigheter burde vært bedre der nøden er størst, sier han.

Derfor kan ordføreren tenke seg mellom 80 og 90 doser vaksine tidlig. På det viset kan de nesten 60 beboerne på helsetunet bli vaksinert.

I tillegg ønsker han rask vaksinering av viktig helsepersonell, samt renholdere som jobber med forsterket renhold.

Mener vaksiner virker for sakte

BYENE FØRST: – Vaksiner er ikke så god til å slå ned pågående utbrudd fordi det tar tid før vaksinen fungerer, sier Gunnveig Grødeland. Foto: Øystein Horgmo / UiO

Gunnveig Grødeland er vaksine og virusforsker ved Universitetet i Oslo. Hun er skeptisk til å gi vaksiner først til småkommuner som Hitra, selv om de har høy smitte.

Hun viser til at vaksiner er ikke veldig egnet til å slå ned pågående utbrudd fordi det tar tid før vaksinen fungerer. Man trenger to doser for å få full effekt og de skal gis med flere ukers mellomrom.

– Det tar cirka en måned fra du har fått den første vaksinen til du får effekt av vaksinen. Hvis du har et pågående utbrudd, vil det være langt mer effektivt å sette i verk andre tiltak, sier Grødeland til NRK.

Vi gi først til de store byene

FHIs kart over hvor i Norge det er mest smitte. Grafikk: FHI

I stedet mener Grødeland at man bør fokusere på pressområdene når man vurderer hvem som først bør vaksineres.

Med pressområder mener hun områder med mange mennesker der viruset kan spre seg og det er vanskelig å kontrollere.

– For Norge er det våre tre største byer der vi har sett den største graden av smittespredning og utbrudd, sier Grødeland.

I tillegg mener hun at det kan være lokale forhold som tilsier at enkelte mindre kommuner bør prioriteres.

Det kan være kommuner som Hyllestad, der arbeidsinnvandring i høst førte til mye smitte.

– Virus oppstår ikke i et vakuum: Virus krever at noen har med seg smitte og bringer det inn i lokalmiljøet. Et lokalmiljø hvor det er mye reiser, folk som kommer og går utenfra, vil være steder hvor man bør prioritere vaksinering, sier Grødeland.

FIKK KUN ETT GLASS: Stian Brekkvassmo, ordfører i Namsskogan kommune, er fornøyd selv om det kom kun ett glass med vaksine i dag. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Fordeler likt over hele landet

Helseminister Bent Høie (H) sier at hovedstrategien er at vi i utgangspunktet fordeler vaksinene likt.

– Det er blant annet fordi vi ikke vet hvem som er hardest rammet i morgen. Noen av våre minste kommuner har også vært hardest rammet, sier han.

Høie viser til det han kaller en dynamisk strategi. Det betyr at hvis smittesituasjonen endrer seg betydelig vil det være mulig å ha andre fordelingsmekanismer.

Folkehelseinstituttet vurderer kontinuerlig om man skal prioritere rekkefølgen for hvem som får vaksiner på en annen måte.

– Det er ikke mulig å hoppe frem i køen på egen hånd, men vi har hele tiden en vurdering av om smittesituasjonen kan gjøre endringer i strategien, sier Høie.