Vipps knuser konkurrentene

Over 2 millioner nordmenn har nå lastet ned DNBs betalingsapp, Vipps. Konkurrentene Sparebank 1 og Danske Bank sliter på sin side med å holde følge.

– Jeg tror hovedgrunnen til at Vipps har blitt så populært er at folk var overmodne for å kunne overføre penger og betale for seg på en enkel måte, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til NRK.

Sterk konkurranse

Markedsdirektør for Mcash, Hanne Norstrøm-Ness, er fornøyd med at 500 000 nordmenn bruker betalingstjenesten. Foto: Caroline Roka

Sparebank 1 sin Mcash var de første som satset på vennebetaling i Norge, og har også samarbeid med en rekke butikker, idrettslag og skolekantiner, som muliggjør mobilbetaling. De har i dag 500 000 brukere, noe de selv er fornøyde med.

– Vi er stolte av å ha tatt en solid nummer to- posisjon. Vi er fremoverlent og optimistiske i oppstart av nytt år og tror mye vil endres i dette markedet fremover, sier markedsdirektør for Mcash, Hanne Norstrøm-Ness.

På tross av at Nordea og Danske Bank sin Mobile Pay er ledende i Danmark er tjenesten taperen i Norge og brukes av 350 000 her hjemme.

– Det tallet er jo en god start, men vi anerkjenner jo at konkurransen i det norske markedet er sterk, så her har vi en vei å gå, sier Knut Anders Wangen i Mobile Pay Norge.

– Vokter blodomløpet i samfunnet

Høgskolelektor ved Høgskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld, mener at DNB får god oversikt over pengestrømmene i samfunnet gjennom Vipps. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Over 60 prosent av dem som bruker Vipps, er ikke engang kunde i DNB. Høgskolelektor ved Høgskolen Kristiania og ekspert på reklame og markedsføring, Dag Inge Fjeld, utnevner Vipps som den store vinneren.

– Jeg ser at Vipps blir implementert over alt nå. Jeg kan kjøpe månedskort på toget med det, jeg kan betale for det ene og det andre, og nå virker det altså som om bedrifter og arrangementer veldig fort og lett kan bruke Vipps, så de ser ut til å bli de store vinnerne, sier han.

Fjeld mener også DNB drar store fordeler ved å være mobilkundenes favoritt.

– Når de gjør transaksjonene selv om det er til andre banker så vil de gjennom det skaffe seg utrolig god informasjon om folks betalingsatferd. Så de blir jo sittende tett på selve blodomløpet i samfunnet som er pengestrømmer, sier Fjeld.

Kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, tor at Vipps suksess har å gjøre med at folk var utsultet på denne typen tjeneste. Foto: Matunda Bigirimana

Positivt med flere aktører

Uansett hvem som har mest kunder, mener Westerveld i DNB at den egentlig vinneren er kunden selv.

– Det beste med en sånn konkurranse er jo at forbrukerne får bedre tjenester. Derfor det er bra med flere aktører. Samtidig så er det viktig at heller ikke blir for mange ulike tjenester slik at kundene blir forvirret, sier Westerveld.