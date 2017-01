Vinteridyll i helga, men varmt til uka

«To måneder med regn var verdt ventetiden for dette» skriver en av våre lesere på Instagram. Etter noen måneder med mye regn og uvær, har mange har brukt helga på å nyte vinteridyllen.

Vi har plukket ut noen av bildene til leserne våre og samlet de i fotoalbumet over.

Ønsker du å dele bildene dine med NRK Trøndelag? Bruk emneknaggen #nrktrøndelag på Instagram eller last de opp her. Godkjente bilder dukker opp i vårt store fotoalbum her.

Regn til uka

Kald luft fra nord og et høytrykk over Sør-Norge har gitt oss det fine vinterværet, men det ser ikke ut til å vare.

– Får vi beholde det fine vinterværet i Trøndelag fremover?

– Nei, svarer vakthavende meteorolog, Steinar Skare, litt for raskt.

– Mandag begynner bra med forbigående pent vær og temperaturen går ned. Men utover mandag blir det mer vind og det vil skye til fra vest. På kvelden stiger vinden, og det blir sludd og regn på kysten.

Lavtrykk fra vest

Utover uka vil det bli mildere og perioder med nedbør.

– Det blir nok dessverre en omlegging, og en del vind fra sørvest mot vest. Temperaturen skal betraktelig opp i løpet av uka, sier Skare.

Årsaken er et lavtrykk ved Island som beveger seg nordvestover.

– I tillegg kommer det mye varm luft mellom Skottland og Island, og videre mot Norge. Høytrykket som passerer over Sør-Norge i ettermiddag og natt, blir skyvet vekk og forsvinner sørøstover, sier Skare.