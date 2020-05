Vinter på vegene skaper trafikkaos

En personbil har kjørt inn i lastebil. Et vogntog sperrer vegen og det er lange køer og saktegående trafikk på E6 inn mot Trondheim. Is og snø på vegen skaper store problemer for trafikken i Trøndelag i morgentimene.

– Heldigvis er ingen personer blitt alvorlig skada. Det er glatt og folk må kjøre veldig forsiktig, sier politiets operasjonsleder Bjørn Handegard.

VINTERFØRE: Dette bildet er tatt i køen ved Stav på E6 inn mot Trondheim. Foto: Tipser

Flere kjører med sommerdekk

Vegvesenet har både brøyte- og strømannskaper ute men ber folk med sommerdekk la bilen stå. Det opplyser prosjektleder Roar Dypvik som er ansvarlig for drift i Statens vegvesen.

– Vi greier ikke få vegene i en slik stand at folk kan kjøre med sommerdekk. Som forebyggende tiltak ble det salta på E6 i går kveld. Men når det kommer våt snø som legger seg i porer og spor i asfalten – da blir det glatt.

– Var dere godt nok forberedt på et slikt snøfall i mai?

– Vi skal brøyte, salte og lignede like raskt nå som om vinteren. Men det kan hende at entreprenørene må ha litt ekstra tid for å få på plass utstyret som var plukket av bilene. Men noen store forskjeller skal det ikke være, sier Dypvik til NRK.

Full stopp på E6

Og at det var glatt kan Ivar Morten Skjelstad bekrefte. Han sto i dag tidlig bom fast i godt over en time i kø på E6 inn mot Trondheim.

– Det er veldig glatt og jeg har heldigvis fortsatt vinterdekk på bilen. Men det er det ikke alle som har, sier Skjelstad til NRK.

Han beskriver vær og føre som på en tidlig vinterdag.

FULL VINTER: Det har allerede kommet mye snø i Troms og det ventes mellom 10 og 20 nye cm med snø det kommende døgnet. Foto: Inghild Eriksen/NRK

10 til 20 cm snø

Også lenger nord i landet ventes det snø og glatte veger framover. Ifølge Meteorologisk institutt vil snøen legge seg på vegene veiene i de mest intense bygene, både i lavlandet og i fjellet i Nordland, Troms og Finnmark.

På det meste kan det komme mellom 10 og 20 centimeter snø i løpet av ett døgn. Ifølge varselet må du beregne ekstra tid til transport og kjøring. I tillegg til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Målestasjoner har snødd ned

– Selv om det ikke er den store vårfølelsen i nord ennå, så har mange skiftet til sommerdekk, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NRK.

På flere av målestasjonene i Nord-Norge har NVE hatt problemer med at stasjonene har snødd ned slik at de ikke klarer å måle lenger.

– Snøkartene viser at 1997 var det eneste året som var mer snørikt i Troms og Finnmark enn nå. Det sier hydrolog Heidi Bache Stranden.