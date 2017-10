Vinden veltet både benker og tilhengere

Sterk vind har tatt tak i både blikkplater, trampoliner og andre løse gjenstander flere steder i Trøndelag i løpet av natta.

– Det har løsnet takplater både i Oppdal sentrum og på industriområdet, og brannvesenet driver opprydding og sikring nå. Vi ber folk sikre alle løse gjenstander, sier lensmann Finn Skårsmoen på Oppdal til NRK.

Stengt idrettshall

På Berkåk rev den sterke vinden løs flere takplater på idrettshallen i natt. Hallen er derfor stengt inntil videre.

– Det blåste sterkt i natt ja. Det er sjelden det har blåst så sterkt på Berkåk, så det ble dårlig med søvn i natt. Det ristet i huset, forteller Kenneth Teigen på Berkåk til NRK.

Sterk vind løsnet takplatene på Rennebuhallen, og derfor er idrettshallen avsperret mandag formiddag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

På Oppdal blåser det sønnavind, og Randi Kalseth-Iversen har aldri opplevd maken til vind i løpet av de 12 årene hun har bodd der. Strømmen har også vært borte.

Ristet i huset

– Jeg har ikke sovet i natt, og det har ristet i huset i kastene, forteller hun til NRK.

Allerede i går ble folk oppfordret til å sikre løse gjenstander.

– Ja, vi har sikret både trampolinen i hagen og andre gjenstander så det har gått bra, sier Kalseth-Iversen som også er journalist i OPP.

Vinden har herjet på Oppdal i natt. Foto: Gaute Iversen

Taxisjåfør Siri Dyveke Hoel har vært ute på veiene i hele natt og har sett både hagemøbler og trampoliner flakse gjennom lufta.

– Ja, vi har plukket opp møbler og skilt rundt Grillkroa her på Oppdal i morgentimene. Jeg så også en kvinne rett og slett bli blåst av sykkelen sin, men hun hevdet det gikk bra, forteller Hoel.

Løse takplater

Steingrim Falksete i brannvesenet på Oppdal forteller at de er i beredskap.

– Vår oppfordring er at folk må ut for å sikre løse gjenstander. Vi har vært ute for å sikre løse takplater i natt. Vi har fått mange meldinger i formiddag om løse takplater og gjenstander som vi må sikre, forteller han.

Brannvesenet på Oppdal driver med opprydding og sikring mandag formiddag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Også på Lauvsnes i Flatanger har strømmen vært borte i dag tidlig.

– Det har blåst ganske kraftig siden onsdag eller torsdag, og hagen vår er helt rasert, sier Gro Seltveit til NRK.

Har du bilder kan du sende dem til trondelag@rk.no.