Vinanmelder: – Unge bør lære om alkohol på ungdomsskolen

Nordmenn har kanskje en litt annerledes drikkekultur.

Mange tar gjerne et par glass om kvelden eller til maten. Men i tillegg har vi ofte denne rotbløyta i helgene, som kommer på toppen av det hele.

Sara Døscher er vinanmelder i VG. I tillegg har hun skrevet bøker om vin, hun holder kurs om vin og lager både podkast og TV.

Men Døscher savner nyansene i alkoholdebatten.

Vinanmelderen mener en anbefaling om ikke å røre alkohol skaper et unødvendig stress hos mange.

– Jeg synes unge bør lære om alkohol så tidlig som på ungdomsskolen, for eksempel i forbindelse med mat- og helsefaget. Det nevnes ingenting om alkohol før de ramler ut i russetiden. Og da skal de liksom finne ut alt selv, sier hun.

– Kan gå på en megasmell

Salget av alkohol i Norge økte voldsomt fra 1990 til 2008.

Mye av dette skyldes nettopp salg av vin, men ikke ene og alene. Stadig flere vinmonopol ble opprettet, og oppfinnelsen av treliters pappvin spilte helt sikkert en rolle.

Sommelier og forfatter Sara Døscher mener om man får et mer bevisst forhold til egen smak, så kan man også bli mer bevisst over hva man faktisk drikker. Foto: NTB

Fra 2010 til 2015 gikk det totale forbruket noe ned. Men da koronaen inntraff, spratt forbruket til værs igjen. I 2021 kjøpte den gjengse forbruker 7,44 liter ren alkohol.

Disse tallene stammer fra SSB og FHI.

Vinanmelder Døscher tror foreldre gjør lurt i å snakke med sine barn om alkohol.

– I mitt hode er det sånn at hvis du holder noe hemmelig lenge, sier at det er farlig og holder det unna barn, så kan det bli veldig interessant når de plutselig blir myndige og bestemmer selv. Da kan de gå på en megasmell.

– Men hvis man gjør det lite interessant, lar vinen stå på bordet i forbindelse med måltider, så blir det ikke like mystisk og spennende.

Bør elever i ungdomsskolen lære om alkohol i mat- og helsefag?

Mener det er vanskelig å stoppe

Samfunnsdebattant, komiker og forfatter Sofie Frøysaa (34) har skjønt at det finnes flere grunner til å drikke. Utallige grunner, egentlig:

– Det er helt fair å ønske seg et lite avbrekk fra hverdagen som er full av dritkjedelige gjøremål. Det er jo faen så kjedelig å bli voksen. Veldig mye av tiden i alle fall.

Hun tror det handler om behovet for å gi seg selv et lite pusterom.

– Men problemet er at veldig mange, meg selv inkludert, synes det er vanskelig å stoppe. Man hører aldri noen si at i kveld skal jeg bli brisen. Det handler jo som regel om å bli drita.

Samfunnsdebattanten er enig med VGs vinanmelder Døscher. Hun mener kunnskap bidrar til forebygging og mer informerte valg.

Noen vil kanskje påstå at det vil føre til mer drikking, men Frøysaa tenker at det er helt motsatt.

– For å sammenligne med seksualundervisning: noen er jo imot at barn skal lære om seksualitet, kropp og grensesetting tidlig, men så viser jo forskning at undervisning om dette er forebyggende hva gjelder seksuell trakassering, overgrep, skam og seksuell uhelse.

Sofie Frøysaa har gode tips til deg som ønsker å drikke mindre: Ta en hvit måned, og fortell dette til venner på forhånd. Om noen lurer på hvorfor du ikke drikker, så svar med samme mynt: Hvorfor drikker du? Foto: Josias Dein

– For å tøffe meg

Sofie Frøysaa forteller at hun selv måtte lære seg å like og drikke. Ja, du leste riktig: Å lære seg, som om det var en eksamen hun måtte ta.

Det skjedde omtrent slik: Det var skoleavslutning etter tiende klasse, og Frøysaa var på hjemme-alene-fest. Siste skoledag var unnagjort, og snart skulle alle gå hver til sitt, leve sine liv, kanskje aldri se hverandre igjen.

Hun fikk en øl i hendene, og vippet bunnen av flasken opp.

– Det var mange som drakk, og så gjorde jeg også det. Det smakte skikkelig dritt. Jeg drakk for å tøffe meg, og lot sikkert som om det smakte godt, legger hun til.

Under koronapandemien ble det solgt rekordmye alkohol i Norge. Dette er et nivå regjeringen ønsker å gjøre noe med. Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Ikke vitenskapelig bevist

Det er jo ikke slik at nordmenn ikke er klar over hva bruk av alkohol kan føre til. At det ikke er bra for helsen.

Og ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det visstnok ingen nedre grense. I januar i år kom de med sin konklusjon: Alkohol er skadelig fra første dråpe.

– Det er ikke lett dette, sier seniorforsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet (FHI), som også er professor ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø.

– Når man kommer med helseanbefalinger, blir en lett ansett for å være en moralist. En som tar gleden fra det hele.

Han tar en kort pause:

– Det viser bare hvor følsomt temaet er. Folk vet egentlig alt dette fra før. Å drikke alkohol øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer, kan gi luftveisproblemer og føre til demens. Folk har faktisk litt dårlig samvittighet når de drikker, sier han.

Bramness sier at VGs vinanmelder ikke har et vitenskapelig grunnlag for å si at unge bør lære om alkohol på skolen, om hensikten er å få ned alkoholforbruket.

Dette er et synspunkt hun deler med mange, forteller forskeren, men påpeker at det ikke finnes fakta som tilsier at påstanden holder vann.

– Jeg kan heller ikke si at hun tar feil, sier han og tilføyer:

– Det lille vi har av kunnskap forteller at jo mer restriktive vi er, jo mindre bruk er det. Jeg tror heller ikke at noen i vårt samfunn mener at alkohol er blitt holdt skjult og mystifisert. Troen på at opplysning skal få ungdom til å ta mer fornuftige valg, synes heller å føre til at ungdom føler seg tryggere og bruker rusmiddel oftere, sier FHI-forskeren.

Jørgen G. Bramness sier det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å si at unge bør lære om alkohol på skolen. Foto: PRIVAT

Fikk flere aha-opplevelser

I fjor var Sofie Frøysaa programleder for nettserien «Drikkeprat». Der intervjuet hun kjente personer om norsk drikkekultur. Det ble en del aha-opplevelser.

– For oss spiller alkoholen hovedrollen i det sosiale livet.

Hun tror det handler om at det i Norge er kaldt ute omtrent halve året, og at det kan bli få naturlige møteplasser.

– Når vi først møtes er vi sjenerte, og det virker rett og slett som om vi mangler en kollektiv sosial kompetanse. Vi drikker for å løse opp stemningen, og for å tørre å møte andre mennesker.

Nå ønsker samfunnsdebattanten at folk skal reflektere rundt egne drikkevaner.

– Jeg har et avklart og bevisst forhold til mitt forhold til alkohol. Det kom ikke gratis. Jeg har måttet ta flere runder med meg selv, og lære på den harde måten, forteller hun.

Frøysaa har merket at en stigende promille ikke er særlig bra for henne. Det skyldtes ikke minst touretten hennes. Det å drikke alkohol fremkaller flere tics.

– Og så er det grusomt dagen derpå. Fylleangsten, sier hun.

Også Regjeringen har et mål om at nordmenn skal drikke mindre. De ønsker å redusere forbruket med 10 prosent. Det vil si et forbruk på 5,93 liter eller mindre per innbygger innen 2025.