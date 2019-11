I Midtre Gauldal sør for Trondheim jakter jegere fortsatt på et villsvin som ble fotografert av et viltkamera i Rognes-området.

Seniorkonsulent i Miljødirektoratet Kjell Lund sier de spør seg hvor i huleste villsvina kommer fra.

– Det vet vi akkurat nå ingenting om. Et villsvin kan vandre langt. Her er det i så fall snakk om dyr som har vandret veldig langt, enten fra svensk side ved Östersund eller fra norsk side av riksgrensa ved Elverum. At dyra ubemerket skal ha forsert en så lang strekning, virker selvfølgelig litt merkelig, sier Lund.

Bare sporadisk bestand i Jämtland

– Hvor stor er stammen i området ved Östersund?

– Den svenske statistikken viser praktisk talt ikke noen nevneverdig stamme i Jämtland. Det dreier seg nok om så få at stammen ikke er markert i den svenske oversikten, det dreier seg om sporadiske forekomster.

– Hvor alvorlig ser dere i direktoratet på villsvin i trøndersk natur?

– Alvorlighetsgraden er ikke veldig høy. Vi ønsker imidlertid ingen etablering av villsvin i et større geografisk omfang enn vi har i dag, tvert imot. De to som er påvist i Trøndelag representerer ikke noen alvorlig sak, og blir nok tatt ut på en grei måte.

Villsvinet er på frammarsj i Norge. Forskere tror Norge kan få opp mot 100.000 villsvin på få år.

Tror ikke på faunakriminalitet

– Hvordan kan dere finne årsaken til at to villsvin plutselig blir oppdaget her?

– Det er ikke sikkert vi finner noe svar på det. Om det dreier seg om dyr med normal DNA-profil, så er det ikke noe som tilsier at vi kommer noe nærmere en løsning der. Vi ønsker bare å få felt de to dyrene. Så få man bare klø seg litt i hodet og spekulere på hvor de kommer fra.

– Om de skulle være satt ut med viten og vilje av folk i området – hvordan vil det fortone seg for direktoratet?

– Da er det jo snakk om ei handling som er i strid med norsk lov, og en sak som påtalemyndigheten må ta tak i. Men vi har ingen grunn til å mistenke dette.

Det ble oppdaget villsvin på Frosta og på Langstein for flere år sida, men da som følge av dyr som hadde rømt fra oppdrett.

Flere observasjoner dukker opp

Den trønderske jegeren som nylig felte villsvinet i Stugudal i Tydal kommune, Kjell Kåsen, har femten års erfaring med villsvinjakt i Sverige.

Han har ingen formening om hvordan villsvin har kommet til Tydal. Han påpeker at det nå dukker opp kommentarer på sosiale medier fra folk som mener å ha observert villsvin i traktene.

– Jeg tror de fleste vil være tilbakeholdne med å fortelle om slike observasjoner. Villsvinet fins jo egentlig ikke i våre trakter. Men nå antydes det på sosiale medier at en og annen kan ha sett villsvin her allerede i fjor. Ettersom det nå er felt et dyr er det nok lettere å fortelle om mulige observasjoner, sier Kåsen.

HISTORISK: Kjell Kåsen skrev jakthistorie i Tydal da han onsdag felte et villsvin på 65 kilo. Hvor det kommer fra, aner verken han eller andre vilteksperter. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

NJJF avventer analyse

Fylkessekretær i Sør-Trøndelag Jeger- og fiskerforbund, Eskil Pettersen, mener det er best å vente med å anta noe som helst, inntil de får analysert det felte dyret.

– Det er umulig å vite hvor de to dyra kommer fra. Men om det dukker opp flere er jegerne helt sikkert beredt til å jakte villsvin i Trøndelag. Jeg tror likevel ikke at det blir aktuelt med det første, sier Eskil Pettersen i Norges Jeger og Fiskeforbund.