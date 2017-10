Villmenn i bil raserte lysløype

Villkjøring med terrengbil har rasert lysløypa i eit skianlegg i Namsos framfor skisesongen. Naturraseringa vil bli meldt til politiet, seier løypesjef Eirik Sævik til Namdalsavisa. Han ber om at det ikkje må bli frost på ei stund, for frys det til no vil det bli umuleg å gå på tidlegsnø i løypene.