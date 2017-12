Ville kutte støtte til julekortmotiv - nå snur regjeringen

I november ble det kjent at Steinvikholmen hadde blitt plukket ut som statsministerens motiv på årets julekort som sendes ut til verdens statsledere.

Dette opprørte Fortidsminneforeningen, siden regjeringen samtidig hadde gått inn for å kutte fem millioner i statsbudsjettet til museumsdrift av Steinvikholmen og 40 andre ikoniske eiendommer.

Nå er det klart at regjeringen, i forhandling med KrF og Venstre, har snudd i saken. Støtten på fem millioner blir videreført også neste år.

– Veldig gledelig

GLAD: Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, er glad for at pengestøtten videreføres. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Dette er veldig gledelig. Det betyr at vi kan fortsette det gode arbeidet som gjøres. Vi har 40 eiendommer som vi drifter og Steinvikholmen er en av de viktigste, sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim.

– Vi kommer til å invitere statsministeren ut til Steinvikholmen i løpet av neste år, slik at hun kan se eiendommen og oppleve den fantastiske historien som er knyttet til den, sier Fjeldheim.

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som kjemper for vern av kulturminner og kulturmiljøer i Norge, med særlig vekt på bygninger.

– Støtten vi får skal brukes til formidling og tilrettelegging av eiendommene slik at folk får gode opplevelser, sier Fjeldheim.

VIKTIG FOR VENSTRE: – Det har vært viktig for meg og Venstre at vi skulle få dette på plass, sier leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V). Foto: VARFJELL, FREDRIK

De borgerlige har blitt enige

Foreningen får omtrent fire millioner i grunnstøtte som kulturvernorganisasjon og en million i momskompensasjon. I 2017 fikk de også fem millioner kroner i støtte til museumsdrift.

Det er denne støtten regjeringen ville kutte.

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), opplyser at komiteen går inn for å videreføre bevilgningen på fem millioner.

– Det har som kjent vært usikkerhet om neste års bevilgning. Men nå har vi fire partier på borgerlig side kommet til enighet, sier Elvestuen.

RESTAURERINGSARBEID: Riksantikvaren har siden 2006 brukt 22.5 millioner kroner på Steinvikholm og vil fortsette å bruke penger frem til restaureringsarbeidene ferdigstilles i 2020. Foto: Adrian Szatewicz

Elvestuen påpeker at bevilgningen til Fortidsminneforeningen var noe som ble påbegynt i fjor, da var beløpet på tre millioner. I år var den på fem. Men da regjeringen la frem statsbudsjettet for neste år, var ikke bevilgningen med videre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Støtten er svært viktig for ivareta bygningene og formidle historien. Det har vært viktig for meg og Venstre at vi skulle få dette på plass, sier Elvestuen.

– Så får det være en tilleggsgevinst at statsministeren kan sende sine julekort med god samvittighet, når det nå også er midler for å støtte opp under Steinvikholmen, påpeker Elvestuen.