Å bli avhengig av dataspill er blitt et alvorlig problem for mange unge, og NAV i Trondheim anslår at mellom 50 og 60 prosent av unge som verken går på skole eller jobber sliter med overdreven spilling.

– Elektronisk heroin

– Enkelte kaller det elektronisk heroin, og de blir fryktelig avhengige av det. De trekker seg vekk fra familie og venner, og sitter alene og spiller. De har heller ikke måltider sammen med andre, men ordner seg mat selv, sier Sverre Aasbakk som er ungdomsveileder ved NAV Østbyen i Trondheim.

Dette handler ikke om pengespill på nett, men diverse spill som tidsmessig kan ta det meste av døgnet for dem som er hekta. I løpet av de siste tre årene har de hatt ca. 1000 unge mellom 18 og 25 år gjennom systemet.

21 år gamle Stian Hatling Solbakk fra Trondheim er nå på kurs i NAV for å få hjelp til å komme seg ut i jobb. I perioder har spilling vært en for stor del av livet hans.

Droppet eksamener

– Jeg var skolelei, og ville heller spille. Jeg gjorde ikke lekser, møtte ikke til prøver, og tok ikke eksamener, sier 21-åringen.

– Jeg spiller mye forskjellig, og da jeg var arbeidsløs kunne jeg spille både dag og natt, sier han.

NAV i Trondheim søkte nylig om midler fra Helsedirektoratet for å bli bedre på unge og gaming men fikk nei. Harald Solbu er fagkoordinator for alle NAV-kontorene i Trondheim.

– Før var vi mest bekymret for misbruk, men nå er vi mest bekymret for at de skal bli hektet på spill. Gaming er et større problem enn rus, mener han.