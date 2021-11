Villaksen havner på rødlista for første gang

Norsk rødliste for arter blir oppdatert onsdag. Sist oppdatering var for seks år siden.

Rødlista er en oversikt over utdødde arter, truede arter og arter som i nær fremtid kan bli truet i Norge.

Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim, avslører at en av de nye artene på lista er villaksen.

En dramatisk endring siden sist

– Hovedårsaken til at arter havner på rødlista er at vi ser en tilbakegang, sier Henriksen.

Det betyr at også tallrike arter kan havne der, dersom reduksjonen er stor nok.

I tillegg til villaksen havner også villreinen på rødlista nå.

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i Trondheim, som er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Fagfolk og eksperter fra 27 institusjoner bidrar i det omfattende arbeidet.

Fremdeles er det arealinngrep som påvirker artene mest.

– Men den store endringen er at mange arter blir truet av klimaendringer. Det er ei ganske dramatisk endring siden sist gang, sier Henriksen.

Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim. Foto: Geir Mogen

Laksefisker synes oppdateringen er bra

Laksefisker Sebastian Hauge Andersen synes det er bra at villaksen nå havner på Artsdatabankens rødliste.

– Så lenge det gir ekstra fokus på å verne om villaksbestanden, er dette veldig bra. Det tror jeg er viktig for bestanden, fiskere og hele handelsstanden ute rundt elevene, sier han.

Sebastian Hauge Andersen tok en villaks i Stjørdal i sommer. Nå er den og andre villakser på rødelista. Foto: Privat

Det at en art havner på rødlista betyr ikke automatisk at tiltak iverksettes. Men lista gir et signal om at vi bør få mer kunnskap om nedgangen for artene, og vurdere eventuelle tiltak.

Ola Seem i Namsenvassdragets elveeierlag i Trøndelag er ikke overrasket over at villaksen havner på rødlista. Han mener det er nødvendig.

– Rødlisting av villaksen får ikke noe å si for fisket i Namsen, men vi mener det er viktig i med tanke på de truslene laksen står overfor ute i sjøen, sier Seem.