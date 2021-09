Da Vilde (27) fikk vite farens vonde hemmelighet, falt alle brikkene på plass

– Jeg ser hvordan pappas historie har preget livet mitt.

Det sier Vilde Bratland Hansen (27). Hun sitter på en restaurant på Solsiden i Trondheim med faren sin.

På det samme stedet som hemmeligheten først så dagens lys.

– Jeg skulle ta med meg hemmeligheten i graven, sier Odd Werner Hansen (57).

Han måtte bli godt voksen før han skjønte at hemmeligholdet bare gjorde skade. Både for ham selv, men også for datteren.

Sviket i barndommen

Odd Werner ble utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Det skal ha startet i julen da han var ni, og gjentok seg hver jul i mange år.

I en parkeringskjeller. I badstua. I senga på gutterommet.

Mannen som gjorde det, var en venn av familien. Han var på besøk hos dem på Gjøvik en gang i året. Alle stolte på og likte mannen. Odd Werner var redd ham.

Det siste overgrepet skal ha skjedd da gutten var 16. Mannen forsvant ut av livet, men overgrepene hadde fremdeles taket på Odd Werner. Det var som om de satt fast i kroppen hans.

SA INGENTING: Som ungdom var Odd Werner Hansen mye sint og sloss en del. Som ung voksen begynte han å døyve følelser på en helt annen måte. Foto: Privat

Den samme strategien

Allerede som ung voksen fikk Odd Werner et trenings- og kostholdsmani. Han kunne ikke veie over 75 kilo, og måtte trene 15 timer i uka.

Det fortsatte i år etter år, og kom i tillegg til 60 timers arbeidsuker og netter med maks fem timer søvn.

Da datteren Vilde var i tenårene, fikk hun en skikkelig nedtur. Hun måtte få kontroll på situasjonen, og begynte å sulte seg og trene beinhardt. Det hadde hun sett faren gjøre.

Prosjekt «alt blir bra hvis jeg går ned seks kilo» ble til en alvorlig spiseforstyrrelse.

Går et halvt liv uten å fortelle

– Foreldrenes traumer kan gå i arv. Det handler om hvordan man vokser opp – hvordan man lærer å håndtere følelser, sier Erik Lefsaker.

Han er faglig veileder ved Nok Trondheim, et lavterskeltilbud for mennesker som har opplevd seksuelle overgrep.

Ifølge ham kan traumer manifestere seg på ulike måter. Strategiene for å fortrenge er mange.

Rusmisbruk. Arbeidsnarkomani. Voldsutøvelse. Selvskading.

Overtrening og spiseforstyrrelser.

TAR TID: Mange venter i årevis før de oppsøker hjelp etter seksuelle overgrep. – En del forteller kanskje aldri, sier Erik Lefsaker i Nok Trondheim. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Det handler om å håndtere følelsene – døyve det vonde. Men det blir ikke borte. Å døyve med slike strategier kan gå i arv, sier Lefsaker.

Alternativet er å fortelle og få hjelp til å finne nye strategier. Men det er ikke lett, skal vi tro statistikk fra de 15 Nok-sentrene i landet. Studier viser at menn i snitt bruker 20 år på å åpne opp om seksuelle overgrep.

– Dørstokken hos oss skal være så lav som det bare går an. Likevel har flere gått forbi huset vårt i mange år før de klarte å gå inn, sier Lefsaker.

Odd Werner brukte 40 år på å dele sin historie.

Trodde han skulle bli forlatt

Skammen og skyldfølelsen var så sterk at Odd Werner ikke maktet.

Det som til slutt endte med at han fortalte, var en diskusjon med sin nest eldste datter. Hun mente en kamerat som ikke klarte å fullføre utdanningen måtte skjerpe seg. Pappa Odd Werner talte henne imot. Han sa at folks handlinger kan ha en større forklaring.

Så glapp hemmeligheten ut av ham.

Noe av det som slo ham etterpå, var at kona kom til å forlate ham.

Han var også sikker på at kamerater ville vende ham ryggen. Og hva ville døtrene tenke om ham?

– Jeg var redd folk skulle se på meg som svak og unnvikende.

Til sin store overraskelse, ble han omfavnet både av kona, kameratene og døtrene.

– Brikkene begynte å falle på plass, sier Vilde.

FRA HEMMELIGHOLD TIL FULL ÅPENHET: Odd Werner Hansen og Vilde Bratland Hansen har valgt å dele historien sin både i bok og gjennom foredrag. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Skrev seg inn i historien

Ikke bare har hun fått et svar på hvorfor faren kan være trist og sliten i julen. Hun har også forstått at måten å håndtere følelser på kan smitte.

– Alt som skjer med foreldrene våre, er med å prege våre liv. På godt og vondt, mener 27-åringen.

De har hatt fine julefeiringer etter at han fortalte.

Og farens åpenhet var avgjørende for at hun selv ble frisk fra spiseforstyrrelsene, mener hun.

Å sette seg inn i faglitteratur var noe av det som fikk henne til å forstå hva skam og skyld gjør med overgrepsutsatte.

FORSTÅR MER: Som barn og ungdom skjønte aldri Vilde Bratland Hansen hvorfor faren var nedstemt hver jul. Det forstår hun nå. Foto: Privat

Hun begynte å skrive om tematikken. Å skrive seg inn i historien, som hun sier. Først skrev hun en kronikk. Nå har hun gitt ut boka «Pappas hemmelighet».

Sammen med faren reiser hun rundt i landet for å holde foredrag. Mandag kveld har turen kommet til Litteraturhuset i Trondheim.

– Et absurd tema å holde for seg selv

– Målet vårt er at de som er blitt utsatt for overgrep forteller om det og får hjelp, og at foreldre og barn snakker sammen for bedre å forstå hverandre, sier Vilde.

– Gamle gubber som meg må komme ut av hemmeligholdet. Seksuelle overgrep er et absurd tema å holde for seg selv. Det er så vanskelig at de færreste faktisk kan forstå det, sier Odd Werner.

Erik Lefsaker håper flere åpner seg når de forstår konsekvensene av å holde på vonde hemmeligheter:

– Det er viktig å få disse temaene på banen, slik at vi unngår at traumer går i arv. På kort sikt kan det å fortelle utløse en krise. Men på lang sikt blir det bedre.

Odd Werner Hansen skal nylig ha konfrontert mannen som begikk overgrep mot ham. Ifølge ham, har mannen erkjent det han har gjort.