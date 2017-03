Vil videreutvikle unikt tilbud for demente

Maurtuva Vekstgård sitt "PensjonistPensjonat" er landets eneste i sitt slag. Her tilbyr de én gang i måneden opphold for demente fra mandag morgen til tirsdag kveld. I høst utvider de tilbudet.

– I september tar vi steget videre, og starter med ovalt pensjonat. Da blir det mulig for deltakerne å være hos oss fra fredag til søndag én gang i måneden, forteller daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad.

Vil bidra til verdige liv

Maurtuva har også tilbud for småbarnsfamilier og psykologtjenester for personer og par som ønsker veiledning.

Varaordfører i Inderøy kommune, Trine Berg Fines, er stolt over at kommunen har dette unike tilbudet. Foto: Nora Kalkenberg / NRK

– Vi ansatte på Maurtuva Vekstgård har som visjon om å være med på å bidra til verdige og anerkjente liv til de deltakerne som er på gården.

Varaordfører i Inderøy kommune, Trine Berg Fines, synes det er et flott at private entreprenører kan samarbeide med kommunen.

– Det er et godt faglig tilbud, og et viktig supplement til det vi i det offentlige kan bidra med i kommunen. Det er et spesielt målrettet tiltak, og det er veldig bra.

Hjelper pårørende

Det kan være vanskelig for pårørende å ha alt ansvaret for en person med demens, dette tilbudet er også derfor et godt tilbud for dem.

– For meg har tilgangen på Maurtuva enormt mye å si. De dagene Arnt er her får jeg tid til å gjøre nødvendige ærend, styre litt i huset, og kanskje til og med slappe av med ei bok, forteller en av deltakernes pårørende.

Her på Maurtuva gård blir demente aktivisert, får servert gode måltid og har mulighet for overnatting. Foto: Nora Kalkenberg / NRK

Hun gleder seg til at tilbudet utvides.

– Tilbudet på Maurtuva er trygt og godt. Her trives Arnt veldig godt, og blir både aktivisert og får god mat.

Håper på flere lignende tiltak

I dag var helse- og omsorgsminister Bent Høie på besøk for å få omvisning på gården, og høre om fremtidsplanene.

– Det er absolutt grunn til å berømme en kommune som har vært så positiv og tilrettelagt for denne typen tilbud, sier Høie.

Bent Høie håper at flere kan få til å gi et tilbud som Maurtuva vekstgård har. Foto: Nora Kalkenberg / NRK

Det er blitt vedtatt at alle kommuner i Norge skal ha et dagtilbud for mennesker med demens innen 2020, og Høie håper på at det blir flere tiltak som de har gjort på Maurtuva Vekstgård.

– En ting er å si at slik skal det være, men det er noe annet å skape et tilbud med et godt innhold som skaper mening i livet. Det er nettopp det de har klart her, og det er fantastisk flott å se.