Vil utdanne verdens beste gamere

– På verdensbasis er det rundt 140 millioner som spiller e-spill i dag, og det er en sport på lik linje med andre idretter. Jeg er usikker på hvor mange som driver med langrenn jeg ... Men det er i alle fall ikke like mange, så det var på tide at dette også ble et organisert tilbud, sier avdelingsleder på Tiller videregående skole, Wiggo Sunde,

Nerdenes håp

E-sport er en samlebetegnelse på ulike former for dataspillkonkurranser. I dag er sporten av de store idrettene og tallet på utøvere i verden ventes å stige til 145 millioner i løpet av 2018. Tiller vgs oppretter nå et eget spillerom med gamingmaskiner og nødvendig utstyr for å drive denne formen for idrett.

– Det er snakk om å ta ungdommen og sporten på alvor, rett og slett. Interessen har vært veldig stor så langt og e-spill er en veldig spennende satsing, sier Sunde.

Fra venstre, avdelingsleder Wiggo Sunde, Elisabeth Kristoffersen, Alexander Hole og Edvard Mølmen. Foto: Lars Erik Skjærseth

Elevene skal undervises i hvordan de organiserer spill, og hvordan de kan bli profesjonelle gamere.

– Dette er et genuint tilbud fra skolen, for det finnes ikke andre steder i Trøndelag. Kun to andre videregående skoler i Norge har det samme tilbudet, sier Sunde.

Ayla Maria Ayna, Sander Nilsen Sætervold og Sunniva Kjøren Storsand tror det vil bli stor interesse rundt den nye linja på skolen deres. Foto: Lars Erik Skjærseth

Garnes videregående skole i Bergen, var den første i Norge som startet med det nye tilbudet, høsten 2016.

Viktig læring

Utdanningen stiller på lik linje med andre toppidrettstilbud. Elevene avlegger eksamen, og får karakter på vitnemålet. Elevene vil også få dra på turer og være en del av skolens internasjonale satsing. De kan også velge å spesialisere deg innen Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, StarCraft eller andre spill.

– Det å kunne sitte fem timer konsentrert rundt et emne, krever mye, og det har man bruk for ellers i livet også. Undersøkelser viser også at folk som spiller mye scorer høyt på realfag, sier Sunde.

Får erfarne lærere

Jonas Sandstad går i andre klasse på medier og kommunikasjon på Tiller videregående, og synes det er topp at skolen satser på gamling. Foto: Lars Erik Skjærseth

Tidligere proffspillere og managere vil undervise i fagene. Edvard Mølmen er en av lærerne.

– Det blir 5 timer i uken med e-sport og gaming. Der vil de lære om lagarbeid, om det å hvile nok, og ikke minst og spille, sier Mølmen, som selv har lang erfaring med gaming.

Han gleder seg stort til oppstarten og synes det er viktig at skolen følger med i tiden.

Fornøyde elever

– Det hadde jo vært tøft å kunne bruke skoletiden på å spille dataspill, sier Jonas Sandstad, som går i andre klasse på media og kommunikasjon på Tiller.

Han har fått med seg at det er stor interesse rundt det nye tilbudet, for som han selv sier:

– Det er jo en veldig kul ting. Men nå trives jeg på medialinja, så jeg har ikke tenkt å bytte over.