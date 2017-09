Vil ta barnetrygd og kontantstøtte hvis barna ikke kan norsk godt nok

– Dette handler først og fremst om barnets beste. Vi kan ikke la barn ende opp med at de starter på skolen uten at de kan norsk i det hele tatt. Vi ser en skremmende utvikling med at over halvparten av alle innvandrerbarn på skolen trenger særskilt undervisning og henger langt etter, sier Teigen til NRK.

Frps listetopp i Nord-Trøndelag er også politisk rådgiver for innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug.

Han mener myndighetene må inn og si at språkopplæring skal følges opp, og at foreldre faktisk må gjøre det.

– Så kan det vurderes å bruke sanksjoner, som å trekke inn kontantstøtte eller barnetrygd. Men dette handler først og fremst om barnets beste, sier Espen Teigen.

Ap: – Useriøst

Arbeiderpartiets listestopp til stortingsvalget fra Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol, tar sterkt avstand fra Teigens forslag:

– Det mest useriøse med dette forslaget er at vi skal dele ut kontantstøtte og barnetrygd til dem som følger den politikken som myndighetene ønsker, sier Ingvild Kjerkol, førstekandidat for Ap i Nord-Trøndelag. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Ingen får meg til å tro at Erna Solberg og Bent Høie, som har ansvaret for dette, vil innføre en tredje test. Dette er et forslag som er kastet frem i valgkampen for å være litt ekstrem, pirre litt til menigheten. Det er slik sett bare et forslag fra Frp som ikke har noen realitet ved seg, annet enn å stigmatisere grupper, sier Kjerkol til NRK.

Hun mener det viktigste innsatsen gjøres i barnehagene.

– Det viktigste vi kan gjøre for å bedre språkkunnskapene til alle barn i Norge, er å ha gode barnehager med nok voksne. Det har ikke Frp prioritert i fire år, ifølge Kjerkol.

Mange mener ett av de viktigste tiltakene for å få innvandrerbarn til å lære norsk godt nok, er å få god språkopplæring i barnehage. Foto: Tor René Stryger / NRK

Vil ha debatt

Førstekandidaten har tro på at forslaget kan få gjennomslag:

– Det viktigste for oss er å få opp disse debattene, for å sørge for at de andre partiene må ta stilling til det, sier Teigen.

Men Kjerkol meneer det er useriøst å skulle dele ut kontantstøtte og barnetrygd til familier som følger politikken som myndighetene ønsker.

– Vi har ønsket å fjerne kontantstøtten. Det har Frp hatt muligheten til å gjøre i fire år, uten å gjøre det. Nå kommer de fem dager før valget med et veldig ugreit forslag. Det er rett og slett ikke troverdig, mener Ingvild Kjerkol.

– Helt feil vei å gå

Teigens forslag får også motbør fra rådgiver Linn Bylund ved KUN i Steinkjer, som jobber for integrering, mangfold og likestilling:

– Det er helt feil å gå. En kan ikke straffe familier med økonomiske sanksjoner på den måten, for å få dem til å lære språket. Her må man bygge opp og støtte disse familiene, i stedet for å trykke dem ned, sier Bylund til NRK.

– En må jobbe mye mer med å få ungene inn i barnehagen, enn å si at de skal straffes hvis de ikke lærer raskt nok, fastslår Bylund.