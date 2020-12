Foreslår nye tiltak for å få slutt på trafikkfarlig fiskegørr langs veiene

– Min store skrekk er at vi får en skikkelig frontkollisjon med mange omkomne i trafikken, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene.

Hundrevis av vogntog fullastet med fisk kjører daglig langs veiene våre, ut i Norge og Europa.

Et kjent problem er at is og fisk blir til en slimete saus hvis temperaturen i lasterommet ikke er lav nok. En saus som renner fra vogntoget og gjør veien glatt som en skøytebane.

Nå kommer det for første gang forslag til en ny norsk standard som skal gjelde på tvers av bransjene.

Slipper ut litervis med fiskeslam

Målet med bransjestandarden er å hindre ulykker, og er laget i fellesskap mellom Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund.

– Vi leverer verdens beste fisk fra Norge. Den er unik på alle mulig måter, og da må vi få slutt på at vi etterlater avfallsvannet langs veiene til fare for andre, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo.

Et vogntog frakter gjerne 20 tonn fisk. På en 36 timers etappe kan det fort slippe ut rundt 3000 liter fiskeslam.

En fordel med å slå av kjøleanlegget, kan være å spare drivstoff.

Avrenning fra fisketransport har vært heftig diskutert i lang tid. Både sjømatnæringen og transportnæringen har engasjert seg.

Et av spørsmålene har vært hvorvidt produsent, kjøper eller transportør er ansvarlig for trafikksikkerheten.

Stopper vogntog med avrenning daglig

Avrenning fra vogntog er brudd på veitrafikkloven. Og slik det er nå, har sjåføren hovedansvaret for å følge loven. Vogntogsjåfører som kjører med rennende last risikerer midlertidig kjørenekt og forelegg.

Statens vegvesen sier til NRK at de stort sett daglig stopper vogntog med avrenning.

– Våre bedrifter mener at vi må ta et tydeligere ansvar for hele verdikjeden, fastslår Eriksson fra Sjømatbedriftene.

Dette er bakgrunnen for at organisasjonene satte seg ved samme bord for å lage en felles bransjestandard.

Forslaget de nå kommer med, består av åtte punkter om alt fra temperaturlogging til bedre fiskekasser.

Les listen nederst i saken.

– Vi tror summen av disse gjør at vi kan få bukt på problemet, til det beste for trafikksikkerheten, sier Mo.

FELLES STANDARD: Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund skal nå jobbe for å sikre politisk gjennomslag. – Vi forventer at samferdselsministeren tar tak i dette umiddelbart, sier Robert Eriksson (t.h.). Her sammen med Geir A. Mo. Foto: Morten Andersen / NRK

Den største aktøren mener de ikke var invitert

I tillegg til økt trafikksikkerhet, mener Eriksson at en felles bransjestandard bidrar til økt bærekraft og bedre omdømme for sjømatnæringen.

Sjømatbedriftene har rundt 200 medlemsbedrifter. De er altså som en lillebror å regne sammenlignet med landets største sjømatorganisasjon. Sjømat Norge har rundt 700 medlemsbedrifter.

Men de satt ikke ved bordet da forslaget ble til.

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, synes en felles bransjestandard er en god idé. Og sier de gjerne skulle deltatt i samarbeidet.

– Jeg har ikke hørt noe fra Sjømatbedriftene eller Norges lastebileierforbund, men vi er gjerne med på det.

– Ingen er blitt holdt utenfor

Ifølge Haram har de i en årrekke jobbet for bedre trafikksikkerhet – først og fremst med å få transport over på bane eller sjø. De har også stått i bresjen for prosjektet Trygg trailer.

I tillegg gikk de tidligere i år ut med en anbefaling til ordlyd i transportkontrakter, som skal begrense avrenning.

Haram sier at Sjømat Norge er åpen for å slutte seg til forslaget, men at de må se nærmere på det først.

Robert Eriksson sier at hele næringen har hatt mulighet til å være med.

– Ingen er blitt holdt utenfor. Men vi tok initiativet, og det er jeg stolt av.

Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund skal nå jobbe for å sikre politisk gjennomslag.