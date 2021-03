Snart må enda flere elbil-eiere betale i bommen

– Det er en massiv subsidiering av elbiler og det er en vellykket politikk i en del sammenhenger. Samtidig er det en politikk som driver fram forskjeller i samfunnet.

Det sier fraksjonsleder for vei på fylkestinget, Bjørn Iversen (Ap).

Saken skal stemmes over på Fylkestinget onsdag. Allerede har det vært et forslag på bordet, som innebar at elbil-eiere skulle betale 20 prosent av ordinær takst.

Det syns ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet var nok. Partiene er i flertall på fylkestinget, og har bestemt seg for å øke med enda mer.

Setter makstakst

Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslår at elbil-eiere skal betale 50 prosent av den vanlige taksten.

Det er det maksimale man har lov gi elbil-eiere i bomavgift. Forslaget gjelder for enkelte bomringer i Trondheim, samt i nabokommunene Malvik, Stjørdal og Melhus.

Iversen sier forslaget kommer på grunn av flere ting, blant annet kostnaden av miljøpakken og nye veier i og rundt Trondheim.

I tillegg har det blitt elbiler på trønderske veier de siste årene. Derfor mener han det også er urettferdig at privatbilister med fossilbiler skal ta regningen alene.

– Det går noen grenser med tanke på fordelingspolitikk og rettferdighet.

Helt bak mål, svarer Miljøpartiet de Grønne.

RETTFERDIG: Ap-politiker Bjørn Iversen mener det er på tide at også elbil-eiere er med å betale i bomringen. Foto: Morten Andersen / NRK

Mener det er for tidlig

Fåtallet av befolkningen i Trøndelag kjører elbil. Derfor freser fylkestingspolitiker for Miljøpartiet de Grønne, Tommy Reinås, mot forslaget.

– I en tid med klimakrise og der vi skal halvere utslippene, er ikke tiden inne for å ilegge bompenger på elbil.

Han minner om at det fortsatt er en lang vei å gå for å bedre klimaet i Trøndelag. Derfor er han overrasket over at flertallet på fylkestinget ønsker å innføre bompenger på elbil.

– Vi har ikke kommet i mål og klart nullvekstmålene i Trondheim og Trøndelag. Så vi må opprettholde fordelene, og det er altfor tidlig å reversere den politikken.

FOR TIDLIG: MDG-politiker Tommy Reinås mener det ikke bør innføres bompenger for elbil-eiere allerede nå. Foto: Even Langmo / NRK

Trøndelag følger etter

Skulle fylkestinget i Trøndelag bestemme seg for bompenger på elbil, vil de følge inn i rekken av flere som har gjort det samme de siste årene.

I Oslo, Stavanger, Nord-Jæren og Førde er det allerede 50 prosent av prisen for elbil-eiere i bommen.

I Bergen, Tønsberg er det 40 prosent.

I Bergen ble det bråk, og mange mente det var ugreit.

Misfornøyd elbilforening

Forslaget blir heller ikke godt mottatt av Elbilforeningen.

– Nå er elbilandelen veldig høy i distriktene også. Folk får endelig muligheten til å kjøpe elbiler som har god rekkevidde. Da er det ganske trist at Sp og Ap i Trøndelag ønsker å fjerne insentivene nå når folk endelig har mulighet til å velge en bil som passer dem, sier generalsekretær Christina Bu.

Men Bjørn Iversen mener at elbil-eiere allerede mottar flere goder sammenlignet med eiere av bensin- og dieselbiler.

– Du slipper moms når du kjøper og alle bilavgifter. Du har reduksjoner på parkering, bomvei og på mange plasser reduksjon på ferje.