Vil ikke ha søppellukt i Muruvik: Kommunen ber Statkraft skjerpe seg

NRK skrev onsdag om Muruvik havn i Trøndelag som blir brukt som lagringsplass for tonnevis med utenlandske søppel.

Det er Statkraft som eier søppelet. De bruker havna som lager for å sikre stabilt volum på leveransene, særlig i vinterhalvåret. Ballene skal videre til et forbrenningsanlegg utenfor Trondheim. Der skal de brukes til fjernvarme.

En beboer stusset på det han kalte «en stank uten like» da han gikk tur i området. Nå har kommunen vært på havna for å sjekke forholdene.

– Det er ikke grunn til å iverksette tiltak ennå, men det er noe søppel i området, så Statkraft må skjerpe seg med vedlikehold, sier Frank Johansen, virksomhetsleder i Malvik kommune.

Importen av avfall til Norge har mer enn fordoblet seg siden 2016. På Muruvik havn ligger det tonnevis med avfall – fraktet fra Skottland. Foto: Per Henning Dahl

– Søpla er dratt rundt av dyr

Leder i Muruvik velforening, Geir André Engesbak forteller at avfallet lenge har vært et problem for de rundt 350 naboene til havna.

LEI AV STANKEN: Geir André Engesbak bor i nærheten av Muruvik havn. Foto: Privat

– Søpla er dratt rundt av dyr, og det lukter råttent. Det er unødvendig at det må ligge søppel i et boligområde. Jeg vil gjerne utfordre Statkraft til å sette en søppelball i sin egen hage, kanskje de skjønner oss da, sier Engesbak.

Hva har dere gjort for å prøve å stoppe dette?

– Vi har sendt e-poster til både kommunen og Statkraft, men har ikke fått noe svar.

Det er ikke bare søpla naboene reagerer på. Trafikkstøy om natta i boligområdet er også et problem.

– De starter å kjøre tidlig om morgenen og holder på til neste morgen. Det er ganske så forstyrrende for alle sammen, sier han.

– Statkraft må skjerpe seg

VIL SJEKKE SAKEN: Frank Johansen i Malvik kommune vil sjekke om Statkraft holder seg innenfor loven. Foto: Morten Andersen / NRK Trøndelag

Statkraft har fått tillatelse til å lagre stykkgods, men straks søppelballene revner, og søppelet tyter ut av emballasjen, blir dette kategorisert som lagring av søppel.

Johansen forteller at Statkraft foreløpig ikke driver med ulovlig aktivitet på havna, men at det fort kan snu.

– Blir det verre enn det er nå, må Fylkesmannen bestemme om dette skal behandles som lagring av søppel eller ikke. Avfallet må bli nøye overvåket, slik at det ikke havner på havet eller i nærområdet, sier Johansen.

– Jeg kan ikke huske å ha mottatt klager på lukt og forsøpling i området, men det betyr ikke at det ikke har kommet, legger han til.

Flere av søppelballene er blitt teipet på grunn av rifter i emballasjen, men det ligger fremdeles søppel på området. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / nrk

– Avfall er en ressurs

Snorre Gangaune, energiinnkjøper og forretningsutvikler i Statkraft. Foto: Statkraft

Siden 2016 har Statkraft importert mellom 5.000 og 10.000 tonn avfall fra utlandet. Ifølge Snorre Gangaune, energiinnkjøper og forretningsutvikler i Statkraft, vil det komme flere tusen tonn til på Muruvika i løpet av de neste 12 månedene.

– Vi mener dette er en gladsak. Avfallet på Muruvika er en ressurs vi utnytter til fjernvarme i norske hjem, som ellers ville havnet på deponi i Skottland.

Gangaune forteller at de har en god dialog med både Fylkesmannen og Malvik kommune, og at de stadig er på befaring i området for å teipe og sikre ballene.

– Skulle det oppstå for store hull i ballene vil de kjøres bort til anlegget vårt.

Johansen i kommunen forteller at de prøver så godt de kan å gjøre alle til lags.

– Det er alltid utfordrende når det er boligområde så nært et industriområde, men vi prøver så godt vi kan å bistå både næringsutøvere og de som bor i området.