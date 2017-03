Vil ha Mevassvik som ny leder

En spørreundersøkelse som ble utført denne uka av NRK Trøndelag viser at 46,6 prosent ønsker Mevassvik, mens 24,7 prosent ønsker Rune Olsø.

Undersøkelsen er gjort blant 112 Ap-ordførere, gruppeledere og lokallagsledere i Trøndelag i dagene ør og etter at leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti Rune Olsø trakk seg fra flere verv.

Olsø søker permisjon fra bystyret

Olsø stiller ikke til valg som Ap-leder

Flere lederkandidater

13 prosent av de spurte mener stortingsrepresentant for Ap, Karianne Tung, er den beste kandidaten. Tung har tidligere fortalt at hun slutter på Stortinget til høsten, og var innstilt både i styret til Trøndelag Ap og til Sør-Trøndelag Ap.

I tillegg nevnes navn som Bjørn Engen, som er leder i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Også Aps toppkandidat i Sør-Trøndelag Trond Giske er nevnt.

Nestleder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, Ståle Vaag. Foto: Sundgård, Henrik / NTB scanpix

– Vi har flere potensielle og gode kandidater som ny leder, sier nestleder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, Ståle Vaag.

Ledervalget utsatt til høsten

Valget av ny leder i Trøndelag Arbeiderparti er utsatt, etter bråket som har vært rundt Rune Olsø og den såkalte «Kystad-avtalen».

Mevassvik vil ikke sitte i Ap-styre med Olsø

Olsø var innstilt som den første lederen for et samlet Trøndelag Arbeiderparti, men diskusjonen om hvem som bør bli ny leder fortsetter nå i minst et halvt år til.

Vaag forteller at det likevel blir både separate og delvis felles årsmøter på Stjørdal i helga.

– Der vedtar vi også en sammmenslåingsdato for de to partiene, og enten blir det 1. oktober, eller en gang på nyåret, sier Vaag.

Trenger en samlende leder

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan, mener det blir viktig å finne en ny lederkandidat som samler partiet.

– I en tid med rivinger og uro rundt fylkessammenslåinga blir dette viktig. Partiet må også få et styre som både tar hensyn til geografi og kjønn. Det er viktig i alle organisasjoner som nå slår seg sammen i Trøndelag, ikke bare i Ap, sier Bjørgan.

Lørdag er det årsmøte i Sør- og Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Jonas Gahr Støre er blant gjestene. Vi kommer tilbake med mer fra møtet utover dagen.