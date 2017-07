Vil ha fire nye uker varetekt

Politiet ønsker fire nye uker med varetekt for mora som er sikta for grov kroppsskade etter at ei tre år gammel jente døde i Overhalla i slutten av juni.

Moren har allerede sittet i varetekt i to uker.

Stefaren som også er sikta slipper videre isolasjon, selv om påtalemyndigheten ønsket ytterligere to uker.