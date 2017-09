Vil ha åtte og et halvt års fengsel

Aktor la i dag ned påstand om fengsel i åtte og et halvt år for en pastor fra Midt-Norge, og fengsel i ett år og ni måneder for hans kone. De to ble i går kjent skyldig i Frostating lagmannsrett, mannen for overgrep mot egne døtre og kona for grov mishandling.