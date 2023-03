Vil granske alle avtaler

Kontrollutvalget i Molde kommune vil gjennomgå alle kommunale avtaler. Det skriver Romsdals Budstikke. Dette skjer etter at det ble kjent at kommunen hadde brutt reglene for offentlig anskaffelse i tildelingen av en matleveringsavtale. – Saken har vært en vekker, sier leder Vigdis Fjøseid (Ap) til avisa.