Vil forskuttere på Sluppen

Formannskapet i Trondheim vedtok i dag å søke å få forskuttere slik at man får bygget ny bru på Sluppen. Brua har stått klar for utskifting i flere ti-år, og kommunen ønsker nå forskuttere penger slik at bygging kan starte i løpet av et år eller to.