Vil fengsle drapssiktet i Stjørdal i fire uker

Politiet vil fengsle mannen i 50-årene som er siktet for drap i Stjørdal i fire uker. De ønsker at han fengsles to uker med brev- og besøksforbud og to uker med isolasjon.

– Påtalemyndigheten begjærer siktede fengslet da vi frykter at han vil ødelegge bevis i saken dersom han er på frifot.

Det sier Anette Strøm Røsholdt, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

Fengslingsmøtet starter klokken 12.00 i dag.