Vil endre fasaden på brannstasjon

Rådmannen på Frøya vil fortsatt bygge ferdig den omstridte brannstasjonen på Siholmen på Frøya. Administrasjonen mener det blir for dyrt, og at det tar for lang tid å finne en annen tomt. Rådmannen mener at fasaden på bygget skal endres. Kommunestyret skal gjøre et endelig vedtak i saken torsdag.