Vil be om utsettelse

Mannen som er siktet for drapet på Ler forrige uke, skulle torsdag møte i en annen straffesak i Sør-Trøndelag tingrett. Men forsvarer Arve Opdahl opplyser til NRK tirsdag kveld at han vil be om at straffesaken torsdag utsettes. Statsadvokat Unni Sandøy mener saken bør gå, fordi den ikke berører etterforskningen av drapet. Ønsket om utsettelse må dermed behandles i tingretten onsdag.