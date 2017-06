Vil be om fire uker varetekt

Politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett vil be om at den voldssiktede stefaren varetektsfengsles i fire uker. Mannen er siktet for å ha utøvd vold mot sitt tre å gamle stebarn.