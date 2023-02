21. januar ble det kjent at en vikar i Sparebank 1 SMN er siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Mannen i 20-åra har underslått i underkant av 75 millioner kroner. Beregnet tap for ham skal være omtrent 50 millioner kroner.

Bakgrunnen for tapet er at utbyttet fra underslaget i all hovedsak ble investert i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter med høy risiko, og deretter realisert med tap.

Det skriver politiet i ei pressemelding torsdag.

Utnyttet tilganger

Politiet etterforsker saken for fullt og får bistand fra blant annet Økokrim til å spore og sikre verdier i utlandet.

– Siktelsen gjelder grovt underslag av i underkant av 75 millioner kroner, og grov hvitvasking av utbyttet, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at siktede har utnyttet sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler.

Det skal deretter være gjennomført overføringer til bankkontoer i andre banker i Norge og videre ut av landet.

Politiet har innhentet dokumentasjon fra disse bankene som en del av etterforskingen.

– Utover dette ønsker vi ikke å gå nærmere inn på fremgangsmåten av hensyn til etterforskningen, sier Aftret.

15 millioner sikret

Forsvarer Christian Wiig skriver til NRK at hans klient satt i et nytt avhør onsdag.

Gjennom etterforskningen mener politiet å ha gjort rede for det beløpet som er underslått.

Her er en oversikt over pengebeløpene per nå:

Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra banken er i overkant av 66 millioner norske kroner.

Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner norske kroner.

Sparebank1 SMN skriver i ei pressemelding at den siktede har vært innleid vikar ved hovedkontoret i Trondheim siden 2020.

– Ville spekulasjoner

Det ble gjennomført rutinemessige kontroller i forbindelse med ansettelsen.

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner.

Det sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske opplyser at vikaren har vært innleid siden 2020. Foto: Lena Erikke Hatland

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

SpareBank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

– Vi har nå etablert god oversikt over hendelsesforløpet, og har iverksatt flere strakstiltak. I tillegg er banken i gang med et omfattende arbeid for å vurdere ytterligere tiltak. Vi har også god dialog med Finanstilsynet, sier Brøske.

En drøy måned

Vikaren ble pågrepet torsdag 19. januar.

Banken bekreftet da at beløpet kunne være opp til flere titalls millioner kroner, men at ingen kunder er berørt.

Siktedes forsvarer opplyste til NRK at svindelen skal ha pågått i en drøy måned.

Han har hele tida erkjent straffeskyld.

I forrige uke ble det kjent at et tosifret millionbeløp hadde blitt beslaglagt fra en svensk konto som tilhører mannen.