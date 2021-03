En meter har blitt til to, og ingen får ha besøk av mer enn to gjester til samme tid.

For noen vil nok strenge koronatiltak sette en demper på den kommende høytiden – men fortvil ikke.

Her kommer i alle fall én gladnyhet til deg som elsker tradisjoner.

På mandag starter nemlig påskelabyrinten med Viggo Valle. Og han lover deg en trygg og virusfri påskereise.

– Dette er nok den eneste reisen man kan garantere er helt smittefri i løpet av påsken, sier programlederen.

Påskelabyrinten på TV

Dette er ikke mindre enn den 34. gangen NRK sender underholdningsprogrammet, – og i år kommer konkurransen både i ny og gammel drakt.

For første gang kan du også se påskelabyrinten på TV.

I år skal Påskelabyrinten sendes direkte på NRK1, i tillegg til radio. Du kan se dagens sending her. Du trenger javascript for å se video. I år skal Påskelabyrinten sendes direkte på NRK1, i tillegg til radio. Du kan se dagens sending her.

Og dersom korona ikke slår ut programlederen selv, så skal det mye til for at programmet skal gå fløyten på grunn av pandemien.

Både han og samboeren har lagt bånd på seg, og har avlyst avtaler for å holde seg friske.

– I tillegg kan jeg jo fortelle at vi har rigget et eget TV-studio hjemme hos oss i Stjørdal. Skulle det verste skje, eller at man får luftveisplager og lignende, så kan jeg sende hjemmefra.

Frykter overbelasta hjemmenett

Nytt av året er også at deltagerne skal være med på skjermen, i alle fall fra en skjerm de har tilgjengelig i hus og hytter.

Valle er spent på om overbelastede hjemmenett kan gi utfordringer.

– Vi har jo ingen kontroll på nettverket de bruker, så der må vi ha en plan b og c i tilfellet dette feiler. Dette er vanskelig å vite på forhånd.

Men den rutinerte programlederen håper uansett den tradisjonsrike konkurransen kan bidra til at folk hygger seg litt ekstra i påskeuka.

Og oppstarten er like rundt hjørnet. Mandag klokken 10.05 braker det løs, og da kan du følge jakten på både NRK1, P1 og P1+.