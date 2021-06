Beboere vil ikke at folk skal bade fra brygga i «Trondheims Dubai» – videoer viser hvorfor

– Vi har blitt beskyldt for å være grinete. Det føler jeg ikke at vi er. Vi har sett for mange av disse nestenulykkene, sier Kristian Taro Grøn.

Han er styreleder for sameiet på Grilstad Marina.

BEKYMRET: Beboerne på Grilstad Marina har altfor ofte sett nestenulykker, og til slutt måtte noe gjøres, mener Kristian Taro Grøn.

Beboerne i dette området, av enkelte omtalt som «Trondheims Dubai», har lenge klaget på store folkeansamlinger og det de anser som uvettig bading.

Derfor har kommunen satt opp et gjerde på bryggekanten i marinaen. Dette skal forhindre at folk faller uti, og ikke minst gjør det badingen vanskeligere.

Gjerdet er omdiskutert, og ungdommen føler seg forvist fra plassen.

Grøn mener gjerdet er nødvendig for sikkerheten.

Han har sendt NRK flere videoer av ungdommer som hopper farlig nær båter som kjører gjennom kanalen. Gjerne i flokk, som i videoen øverst i saken.

– Jeg tror dessverre at når man tillater bading i en havn hvor det er så mye båttrafikk, så er det ikke et spørsmål om hvis, men når en ulykke skjer, sier Grøn.

SVALESTUP: En ung bader unngår så vidt å treffe båten som kommer kjørende under broa. Du trenger javascript for å se video. SVALESTUP: En ung bader unngår så vidt å treffe båten som kommer kjørende under broa.

Risiko for å klatre opp på gjerdet

Gjerdet er midlertidig, men tiltaket skal evalueres først etter sommeren. Dette synes 15 år gamle Erlend Hansbakken er kjipt.

– For mange ungdommer i Trondheim er dette sommerparadis. Det finnes ikke noe annet liknende i byen, sier han.

VIL HA BADEPLASS: Erlend Hansbakken er skuffet over at gjerdet er satt opp på Grilstad Marina. Han føler brygga er den beste plassen for å bade i byen.

I et tidligere intervju har han sagt at han ikke ser hvordan gjerdet skal være mer sikkert, fordi folk heller klatrer opp på det for å hoppe i vannet.

– Det er klart det er risiko for at de klatrer opp på gjerdet i stedet. Men i sum vil det være tryggere i forhold til sånn som det var, svarer Grøn.

– Uten gjerdet kunne det stå flere titalls ungdommer på brygga for å hoppe samtidig. Sånn er det ikke nå. Det blir færre uti sjøen samtidig, og det gjør det tryggere.

ET GJERDE TIL BESVÆR: Dette gjerdet er svært omdiskutert. Enkelte mener til og med at det er ulovlig.

– Grenser for hva man skal tåle

I tillegg til bekymringene rundt badingen, har beboerne på Grilstad Marina også klaget på festivallignende tilstander med en god del støy – både fra badeliv og festing om natta.

Det er disse klagene som har ført til at beboerne har blitt anklaget for å være sytete. Det har blitt hevdet at de bare vil ha plassen for seg selv.

– Jeg tenker det finnes grenser for støy og hva man skal tåle, sier Grøn.

Styrelederen forteller at det i fjor sommer ble utarbeidet en støyrapport, ut fra lyden som ble generert en varm sommerdag.

Støynivået lå tidvis på over 70 desibel, som er langt over anbefalt i et boligområde.

– Støytoppene er i gul og rød sone, som forbindes med helsefare.

Grøn understreker at brygga og kanalen aldri var ment som en badeplass, og viser til Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

– Der står det at en badeplass må ligge minst 100 meter fra beboelse. Om den er nærmere, vil det oppstå konflikt. Hos oss er det 20–30 meter, sier han.

– Dette er problematisk når folk har hjemmekontor. På godværsdager har de vært nødt til å lukke vinduer, og selv da har det vært for mye støy.

Kreativ lovtolkning

Enkelte mener kommunen har tatt for mye hensyn til beboerne med å sette opp gjerdet.

Blant dem advokat Elling André Lillefuhr, som mener det er ulovlig i henhold til strandloven og retten til fri ferdsel.

Loven sier at i strandsonen må til og med noe så lite som et gjerde være en del av en reguleringsplan, eller det må søkes om dispensasjon for å bygge det. Dette har kommunen ikke gjort.

Kommunens redegjørelse for hvorfor de mener gjerdet er fritatt fra bestemmelsen, mener han ikke henger på greip.

– Det er i tilfelle en svært kreativ måte å lese loven på, sier han.

– Dette er en urett mot alle glade badere.

– Må få ut fingeren

Styreleder i sameiet, Kristian Taro Grøn, skjønner godt at mange ønsker å benytte friområdene på Grilstad.

– Det er jo en perle i Trondheim. Men dette har blitt en utilsiktet badeplass, og det er et tegn på at ungdommen ikke har et ordentlig tilbud.

Det er riktignok allerede planlagt en mer tilrettelagt badeplass et annet sted på Grilstad, men denne vil ikke være klar før tidligst neste år.

UTÅLMODIG: Ungdomskandidat for Trøndelag MDG, Nora Selnæs, har en klar oppfordring til kommunepolitikerne om å tilrettelegge nye badeplasser straks.

I mellomtiden vedtok kommunens politikere den 8. juni å sette i gang tiltak for raskere løsninger for alternative badeplasser. Kommende tirsdag skal kommunedirektøren orientere formannskapet om dette arbeidet.

En som er utålmodig, er ungdomskandidat i Trøndelag MDG, Nora Selnæs. Hun mener dette skjer på overtid.

– Det har i årevis vært snakk om at Trondheim trenger flere badeplasser, sier hun.

– Når bystyret nå lover at brygga på Grilstad skal «erstattes», mener jeg de må få ut fingeren og gi fjordbeltet tilbake til byens befolkning.