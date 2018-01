VG: Mor pågrepet i Malaysia – siktet for omsorgsunndragelse

Trondheimskvinnen ble pågrepet av lokale myndigheter torsdag. Barnas far og en norsk privatetterforsker bidro til arrestasjonen, skriver VG.

Ifølge avisa er hun siktet for omsorgsunndragelse.

Politiet i Trondheim mener moren bortførte sine to barn fra barnevernets omsorg i mars 2016.

Saken har vært omtalt av media tidligere, og kvinnen er etnisk norsk.

– Det har vært en stor påkjenning, en forferdelig påkjenning. Jeg har tenkt på saken dag og natt. Barna mine har blitt holdt ulovlig i Malaysia på grunn av morens handlinger, sier barnefaren til VG, på telefon fra Malaysia.

Mor siktet for flere forhold

Bare få dager etter at fylkesnemnda i Trøndelag vedtok at barna skulle plasseres i fosterheim, unndro mor seg vedtaket og reiste utenlands med barna.

Dette skrev fylkesnemnda om saken i 2016:

«Etter fylkesnemndas vurdering er det en klar risiko for at barna vil lide alvorlig overlast om de ikke tas ut av hjemmet raskt. Det å utsette omsorgsovertakelse vil i seg selv være et overgrep mot barna.»

Samværsordninga mellom mor og far fungerte ikke. Konfliktnivået var uholdbart og skadelig for barna. Begge mistet omsorgen for barna.

Etter dette vedtaket forsvant mor og to barn.

– Moren er siktet for ulovlig oppholdstillatelse og for ugyldig pass, og hun må trolig møte i retten her nede. Vi håper barnevernet kommer til ambassaden i Kuala Lumpur og tar hånd om ungene, sier eks-politimannen Carl Petter Endresen i det norske sikkerhetsselskapet Pro Risk AS til VG.

Pågrepet etter tips på Facebook

Endresen hadde på forhånd sporet opp adressen hvor mor og barna oppholdt seg og gitt de lokale myndighetene informasjon, forteller daglig leder i Pro Risk, Martin Vaage. Også barnas far, som har engasjert sikkerhetsselskapet, er i Malaysia for øyeblikket. Men han var ikke vitne til selve pågripelsen, skriver Adresseavisen.

Far er aktiv på Facebook, og det skal være tips fra Facebookbrukere som har ført til pågripelsen i Malaysia, skriver VG.

Til Adresseavisen bekrefter kvinnens advokat, Ole Andreas Thrana, at hans klient er pågrepet i Malaysia. De har torsdag hatt kontakt gjennom tekstmeldinger.

– Hun har gitt uttrykk for dette, og jeg jobber nå med å skaffe henne en advokat der borte. Jeg vet ikke foranledningen, men vil anta at det dreier seg om visum eller pass, sier Thrana til avisen.

Han vil ikke si hvor kvinnen befinner seg nå, men bekrefter at hun er sammen med barna.

– De er på et sted hvor det er låst, for å si det sånn, sier Thrana til Adresseavisen.

Bestemor ble pågrepet tidligere

Bestemor til ungene ble pågrepet i utlandet og utlevert til Norge i juli. Den 69 år gamle kvinnen ble da siktet for medvirkning til grov omsorgsunndragning av barnebarna etter at ungene ble bortført av mora si.

I juni 2017 oppretta Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tilsynssak mot Trondheim kommune. De ville granske håndteringen kommunen har gjort både før og etter at mor tok med barna til Malaysia.