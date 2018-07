Vet ikke hvilke myggarter som finnes i Norge

Klimaendringene har ført flere dyr og flere insekter nordover, og myggen er intet unntak. Nå ønsker Norsk institutt for naturforskning, NINA hjelp fra deg til å fange mygg. Formålet er å finne ut hvilke arter av stikkmygg og sviknott som finnes i Norge.

Ifølge NINA er det 70 år siden registeret av mygg sist ble oppdatert, det har ført til at forskerne ikke har kontroll over hvilke mygger som finnes i Norge. Forskerne vet om 38 registrerte arter stikkmygg i Norge og forventer å finne mange fler gjennom prosjektet.

– Vi i NINA skal bruke mellom to og tre uker i år på letingen, prosjektet skal foregå over tre år. Vi vil gjerne at folk fanger mygg og sender det inn til oss, sier forsker Sondre Dahle.

FORSKER: Sondre Dahle i NINA ønsker å få innsendt mygg Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

Oppbevar den i fryseren

Da holder det ikke med å slå myggen flat før den sendes inn, forskerne vil gjerne at du skal ta vare på hele mygg.

– Vi kan ikke artsbestemme en flatklemt mygg, spesielt ikke hvis den mangler deler etter den harde medfarten. Jeg vil gjerne at folk legger myggen i fryseren og lar den dø der. Men jeg forstår at jeg er miljøskadet når jeg ber om det. Så alternativt kan folk tørke den ut og la den dø av seg selv og lagre den, sier Dahle som bekrefter at han legger insekter i fryseren hjemme.

Han anbefaler å legge myggen i en fyrstikkeske fylt av papir. På den måten unngår man at myggen bli skadet før den kommer til instituttet. Også myggmagnet er veldig effektivt og godt kan samle fangsten.

– Det er en stor propandrevet felle som samler inn litervis med mygg. Den blir satt opp for å utrydde myggen lokalt. Mange har den på hytta, sier forskeren.

POPULÆR: En myggmagnet er en maskin som samler inn myggen. Foto: Svein Harry Johnsen / NRK

Folket er skeptiske

– Ta vare på mygg? Nei, det tror jeg ikke at jeg kommer til å gjøre, er den første reaksjonen hos Marit Våg når hun får høre om prosjektet.

AKTUELT: Marit Våg sier at hun kan sende inn mygg hvis det er til seriøs forskning Foto: Kenneth Wikan / NRK

Men etter litt ettertanke sier hun at hvis det er seriøs forskning, vil hun muligens legge mygger i en fyrstikkeske og sende dem inn. Men Morten Kluken vil ikke ta vare på mygg.

– Nei, det er helt utenkelig. De får finne andre metoder enn at jeg skal ut å fange mygg, svarer han og legger til at han har levd med for mange mygg til å ta vare på dem.

UTENKELIG: Morten Kluken fra Steinkjer sier at det er helt utenkelig å ta vare på mygg. Foto: Kenneth Wikan / NRK

Sorte hull

NINA ønsker spesielt hjelp fra folk på Vestlandet og i Trøndelag, for der vet de ingenting om hvilke arter som befinner seg.

– Vestlandet og Trøndelag er sorte hull på myggkartet for oss. På kysten i Trøndelag har vi ikke registrert noen mygg og i det tidligere Nord-Trøndelag er det registrert tre arter og vi vil helt sikkert finne nye i løpet av prosjektet, sier Moen.

Smittemygg

De siste årene har fler og fler arter forflyttet seg nordover, det bekrefter forskeren at er en av årsakene til at de ønsker å kartlegge hvilke arter som finnes i Norge.

– De siste ti årene har det vært en eksplosjon av arten Tigermygg i Europa og så langt nord som Tyskland. Den kommer fra Asia og den er uønsket i vår fauna. Den sprer vesnilfeber og andre virussykdommer. Det er en potensiell fare for at den kommer til Norge, sier Moen. Men han tror ikke Tigermyggen er i Norge nå.

FRYKTET: Forskerne ser gjerne at tigermyggen ikke kommer til Norge Foto: James Gathany, CDC

Malariamyggen er fortsatt ingen fare. Vi har Malariamygg i Norge, men det er malariaparasitten som smitter. Den finnes ikke i Norge.

Hvis du ønsker å bidra i innsamlingen sender du dine mygg merket Norbite til NINA. Da vil du få refundert portoutgiftene og tilbakemelding om myggen du fant er en ny spennende myggart