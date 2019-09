Verdenskjent United-journalist om Solskjær: – Det ser skummelt ut

– Deler av fansen er skeptiske og frustrerte.

Ordene tilhører Andy Mitten. Han har fulgt Manchester United i mange, mange år og har fulgt klubben verden rundt.

Journalisten er i Norge for å dekke norsk fotball, men slår gjerne av en prat om Ole Gunnar Solskjær når NRK møter ham på Lerkendal.

Mitten har masse kilder på innsiden og er en av stemmene United-supporterne velger å lytte til når han snakker og skriver.

– Det har ikke vært en god start på sesongen og laget scorer ikke nok mål. I tillegg har de mange tøffe kamper foran seg, så det ser skummelt ut, sier Mitten.

Presset Solskjær

Andy Mitten er på norgesbesøk. Lørdag kveld så han Rosenborg spille uavgjort mot Brann på Lerkendal. Foto: Johannes Børstad / NRK

Manchester United har hatt en svak start på sesongen. Troppen er tynn, og sist helg ble det tap mot West Ham. Spillerne blir beskyldt for å ikke gi alt for klubben. Det er med andre ord vanskelige tider for Solskjær.

– Han har en tøff jobb og han trenger litt flaks. Men denne jobben er tøff, uansett hvem som er i ledelsen.

Men selv om United sliter, har journalisten tillit til Solskjær. Signalene han har fått om Solskjærs arbeid, lover godt for klubben, mener han.

– Jeg vet noen av de tingene Solskjær gjør i kulissene, og jeg stoler på ham.

– Får ikke sparken med tap mot Arsenal

Men kravet om at nordmannen må gå har vokst. Klubben ligger på 11. plass i ligaen, og mandag kveld venter storklubben Arsenal på Old Trafford. Flere har spekulert i om det kan bli Solskjærs siste kamp med tap.

– Jeg tror ikke han får sparken hvis de taper mot Arsenal. Ikke ennå i hvert fall. Vi er fortsatt i september, og man kan ikke sparke noen så tidlig, sier Mitten til NRK.

Likevel ser han at det kan bli tøft for Solskjær hvis ting ikke snur.

– Han bygger et lag for framtiden, men trenger også resultater snarlig. Manchester United kan ikke bli nummer 15 på tabellen.

Klubben har ansatt og sparket tre managere siden Sir Alex Ferguson la opp som manager. Mitten mener klubben nå må ha mer is i magen.

– Jeg tror ikke det er bra for klubben å skifte manager annethvert år. Alle managere fortjener minst to år, det gjelder også Solskjær. Jeg håper han kan snu det.

Mener Haaland passer Uniteds profil

Ole Gunnar Solskjær er heller ikke eneste nordmann som diskuteres i Manchester i disse dager.

Etter Erling Braut Haalands storspill i Europa, har flere linket ham til storklubben.

Solskjær sa selv på pressekonferansen før kampen mot Arsenal at han leter etter forsterkninger framover på banen.

– En trenger ikke å være rakettforsker for å se at det blir en angrepsspiller neste gang vi skal rekruttere; vi ser etter litt kreativitet og scoringer.

Andy Mitten sier til NRK at han har fått med seg ryktene om Haaland.

– Men jeg har ingen bevis på at klubben har speidet på Haaland, men det er åpenbart at Solskjær kjenner han og at han er en spiller som alle snakker om.

Men Mitten mener Haaland passer Uniteds profil.

– De liker unge, spennende spillere. Som da de kjøpte raske Daniel James, i sommer.