I dag ble en modell av verdens første elektriske og selvkjørende containerskip vist frem hos Sintef Ocean i Trondheim.

40.000 lastebilturer i året frakter per i dag gjødsel fra YARA i Porsgrunn til containerhavna i Breivik.

Vil ha en samlet sum på 400 millioner kroner

I 2019 skal det utslippsfrie skipet være i drift og erstatte denne tungtransporten.

Terje Søviknes kaller skipet en del av landets stolte, maritime historie. Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

– Dette er et fantastisk viktig prosjekt. Vi ser at innovativ industri, sammen med vår verdensledende maritime næring skaper et nytt kapittel i vår stolte maritime historie, sier olje og energiminister, Terje Søviknes, til NRK.

Enova tildeler prosjektet 133,6 millioner, og prosjektet vil samlet koste omtrent 400 millioner.

Hvis det lykkes kan det få stor betydning for Norsk næringsliv men også store miljømessige gevinster.

– Transportsektoren utgjør omtrent en tredjedel av våre klimagassutslipp. Skal vi nå målene i Parisavtalen, så må vi ha kutt i transportsektoren. Dette prosjektet er avgjørende for å nå disse målene, sier statsråden.

– Ligger i vårt DNA

Svein Tore Holsether er administrerende direktør i Yara. Han sier de alltid skal være innovative i sine løsninger. Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Tunge vogntog passerer jevnlig det tett befolkede området på Herøya på veien til konteinerhavna i Brevik.

Produktene kommer fra YARAs gjødselfabrikk. Allerede neste år sjøsettes det førerløse, batteridrevne skipet.

– Vi skal være i front når det gjelder innovasjon, og dette er det første i verden av sitt slag. Dette ligger i vårt DNA. Vi skal bruke innovative løsninger i vår produksjon, sier Svein Tore Holsether, som er administrerende direktør i Yara.