Kenneth sliter med intens hodepine – nytt forskningssenter gir håp

– Det er veldig smertefullt til tider, både fysisk og psykisk.

Kenneth Worpvik fra Trondheim har slitt med migrene helt siden han var et barn.

Enda verre ble det for noen år siden da han i tillegg endte opp med å få klasehodepine, som kjennetegnes ved kraftig, skjærende eller sprengende smerter i eller rundt ett øye.

– Det er veldig intenst og invalidiserende. Jeg blir satt ut i store perioder og livskvaliteten blir veldig, veldig dårlig.

En av mange

900.000 nordmenn sliter med en eller annen form for hodepine, og på verdensbasis har en nylig studie vist at omtrent halve kloden sliter.

Worpvik sier han i tillegg til smertene ofte har dårlig samvittighet for barna sine og sin samboer, siden han ikke alltid klarer å være med på alt.

At det kun er noe som kjennes på innsiden, og ikke noe som vises utad, sliter også på Worpvik.

– Det er kanskje noe av det vanskeligste. At forståelsen kanskje ikke er helt til stede for oss som har en usynlig sykdom. Hvis du hadde hatt en brukket fot, hadde det kanskje vært enklere å ha medfølelse for det.

Heldigvis for ham og mange andre kan et nytt forskningssenter nå gi bedring.

Dyrt for samfunnet

Erling Tronvik er forskningsleder ved Norsk senter for hodepineforskning (NorHead), som nå åpner i Trondheim.

– Vi kan gjøre avansert forskning på hodepinesykdommer. Vi kan gi behandling, gjennomføre forskning og undervisning.

Det er her håpet ligger i at senteret kan skape nok god forskning og behandling slik at færre skal slite med smerter.

– Vi skal samle all god hodepineforskning i Norge. Så skal vi bruke våre felles krefter til å lage ny behandling, nye verktøy for pasienter og leger, og vi skal lære mer om hodepinesykdommene og kanskje komme opp med ny kunnskap.

Det finnes over 200 forskjellige hodepinesykdommer. Ikke bare er hodepine vondt, men det koster også samfunnet store summer.

– Bare i Norge koster det samfunnet 11 milliarder kroner i året, sier Tronvik.

Forskningsleder Erling Tronvik håper det nye senteret vil bidra til bedre behandling for hodepine-plager i framtiden. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Gir et lite håp

Kenneth Worpvik er veldig godt fornøyd med tilbudet han nå får ved St. Olav.

Behandlingsrommet er lyst opp i grønt, noe som gjør at hodepinen skal trigges i minst mulig grad.

– Det er behagelig å være her. Bare det at det er dedikert et eget rom, syns jeg er veldig fint. Det er en rolig atmosfære og du møter mennesker som forstår hva jeg går igjennom.

Han er glad for at det nå brukes mer penger og ressurser på hodepineforskning, og drømmen er at det kanskje en dag skal finnes noe som kan kurere plagenes han for godt.

– Det gir et lite håp.