Vegard kan skilte med livretten sin – kjøpte «taco» til 9000 kroner

– Ja, taco er favorittretten min, ler trønderen når NRK slår på tråden onsdag ettermiddag.

– Det blir en del taco i løpet av ei uke. I venne- og familiekretsen går jeg som taco-kongen. Og da muligheten om å skaffe seg personlig bilskilt dukket opp, mente de at jeg bare var nødt til å skaffe meg et taco-skilt, sier Myhre.

Ifølge VG, som først skrev om den tacoglade trønderen, har 12682 nordmenn søkt om personlig bilskilt siden Statens vegvesen åpnet for dette 15. juni i år. Så langt har 310 søknader blitt avvist og 2470 søknader godkjent.

– 9000 kroner for et skilt er en litt stiv pris. Men jeg har forstått det sånn at pengene skal gå til forskning på ulykker og trafikksikkerhet, så da gjør det egentlig ikke så mye. Det er bra at de går til en god sak, sier Myhre.

Tar det med et smil

Trønderen fikk skiltet i slutten av juni og har fått mange tilbakemeldinger.

– Det er alt fra «tulling» til «dette var stilig». Jeg skjønte at jeg kom til å få mange forskjellige tilbakemeldinger. En kan ikke være så høytidelig når en kjører rundt med et slikt skilt, en må tørre å drite seg ut litt. Jeg synes bare det er artig og tar det med et smil, sier Myhre.

– Du er ikke redd du blir lei av taco?

– Nei, nei. Det kommer nok ikke til å skje. Men det er kanskje verre med skiltet: Det kan det hende jeg blir lei av. Jeg har heldigvis de originale skiltene også, så det er jo i så fall bare å bytte tilbake til dem, sier Vegard Søbstad Myhre.