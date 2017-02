Vegar Eggen Hedenstad til RBK

– Jeg er veldig fornøyd med å være her og spille med de sultne gutta på Lerkendal, sier Hedenstad til NRK.

Torsdag kveld ble han presentert som ny RBK-spiller på en pressekonferanse.

Hedenstad forlater dermed 2. Bundesliga-klubben St. Pauli til fordel for Trondheim og Lerkendal over to år før kontrakten hans med den tyske klubben utløper.

– Europaspill frister veldig, og det å få spille med resten av gutta på laget. Kåre Ingebrigtsen har vært en viktig del av hele totalpakken for meg, sier Hedenstad til NRK.

NY SPILLER: Sportslig leder, Stig Inge Bjørnebye, og trener, Kåre Ingebrigtsen, er særdeles fornøyd med signeringen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Onsdag ettermiddag ble Birger Meling presentert som klubbens nye venstreback. Forrige uke ble det kjent at klubben ønsker å låne den litauiske spissen Lukas Spalvis. Overgangen er ikke bekreftet, men spissen har den siste uka vært på medisinsk sjekk.

Hedenstad erstatter Svensson

Rosenborg har funnet mannen de vil skal bli Jonas Svenssons erstatter.

– Jonas hadde en kjempebra sesong i fjor, og det vil ikke være lett å toppe det. Jeg er kanskje en litt annen spillertype enn Jonas, men jeg tror jeg skal kunne gjøre en bra jobb, sier Hedenstad til NRK.

Den tidligere Stabæk-spilleren med fire landslagskamper for Norge skal erstatte Jonas Svensson på høyrebackplassen. Svensson gikk fra Rosenborg til nederlandske AZ Alkmaar i slutten av januar.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen sier at han har jaktet etter Hedenstads signatur siden 2006.

– Vi har snakket sammen nesten hvert år siden 2006. Endelig har vi fått ham på plass, og vi er utrolig glad for det. Dette er en fantastisk signering for Rosenborg, sier Ingebrigtsen.

– Blir det flere kjøp for RBK nå fremover?

– Det får vi se på. Nå skal vi ta det med ro og trene litt. Men vinduet er åpent en god stund til. Så det kan hende det kommer noen flere spillere, men det er bra med forsvarsspillere nå, svarer Ingebrigtsen.

ETTERLENGTET SIGNERING: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen er glad for å endelig kunne kapre Hedenstad. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Takket nei

I 2011 avslo Hedenstad, som da var Stabæk-spiller, et konkret bud fra trønderne.

Klubbene var enige om en overgang, men den da 20 år gamle mannen ønsket den gang ikke å flytte på seg.

– Rosenborg er ikke det de en gang var, så det var ikke så veldig aktuelt. Jeg trives i Stabæk og mener jeg kan utvikle meg mer i denne klubben. Jeg har ikke noe hastverk med å forlate Stabæk, sa Hedenstad til Østlendingen.

Nå har pipa fått en annen lyd.

Torsdag morgen begynte ryktene å svirre om at Rosenborg hadde lagt inn bud på Eggen Hedenstad, som selv bekreftet ryktene overfor Østlendingen.

– Så vidt jeg vet ligger det et bud inne. Jeg er usikker på hvordan St. Pauli stiller seg til budet, sa elverumsingen.

Ville ikke bekrefte

NRK fikk torsdag formiddag SMS-kontakt med RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye. Han svarte følgende på spørsmål om han kan bekrefte bud på Eggen Hedenstad:

«Nei».

Heller ikke Eggen Hedenstads agent Tore Pedersen ville kommentere et eventuelt bud fra Rosenborg.

– Det må du ta med RBK, sa Pedersen.