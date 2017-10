Vedlikeholdsarbeid dramatisk for beverfamilie

I de vanligvis naturskjønne omgivelsene rundt Theisendammen i Trondheim lever det fire bevere i tre ulike hytter. Nå ser området ut som et månelandskap, fordi kommunen driver med vedlikeholdsarbeid.

Beveren er den største gnageren på den nordlige halvkule, og han bygger hus nede i vannet. De lever av bark, unge grener og vannplanter. Nå er beverhyttene ved Theisendammen langt oppe på land, og de er blant annet utsatt for rovdyr.

Prøver å samle mat til vinteren

Morten Haugen, naturforvalter i Trondheim kommune, sier det er håpløst for beveren å samle mat når området er som det er. Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

– Det er et ugunstig tidspunkt for beveren at det er tørt rundt hytta på høsten. Det er nå den samler matforsyningene for vinteren, og det er vanskelig i dette området akkurat nå, sier Morten Haugen, naturforvalter i Trondheim kommune.

Turgåer Elin Aasland synes det er trist å se området slik det er.

Det er litt trist, for det er vanligvis så vakkert her. Jeg tenker på beveren som bor i området. Hvor han er nå, det vet jeg ikke, sier hun.

Men ferske spor avslører at gnagerne ikke er langt unna.

Må ta sikkerheten på alvor

– Det er tydelig at de er i nærheten, men om denne situasjonen blir vedvarende, så vil det bli dramatisk for de dyrene som holder til her. Da må vi se om det er tiltak vi kan gjøre, sier naturforvalteren.

Trondheim kommune må ta sikkerheten rundt dammen på Byåsen på alvor, da den ligger like ved et større boligområdet.

– Vi må gjøre denne jobben fordi det er problemer med ei luke som skal kunne tappe ned dammen på kort tid. Den ligger såpass nært bebyggelse, så det er et sikkerhetsaspekt, sier Håkon Pedersen, som er prosjektleder i Trondheim kommune.