Varsler omkamp om Gråkallen Vinterpark

Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet som sørget for flertallet for dispensasjonen til Gråkallen vinterpark, melder Adresseavisen.

– Flertallet i bystyret har nok en gang vedtatt at vi ønsker å legge til rette for vinterskiparken på Gråkallen. Vi mener at premissene er endret siden planen opprinnelig ble vedtatt, og derfor kan vi også sette i gang bygging på Gråkallen uten at det bygges en gang- og sykkelveg først, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet Geir Waage.

Lang strid

Bystyret har tidligere sagt ja til planene om å etablere vinterparken, men striden om de såkalte rekkefølgekravene har vært til behandling flere ganger.

I den første reguleringsplanen la bystyret inn et krav om at Fjellseterveien, som går mellom Ferista og Skistua, måtte utredes med gang- og sykkelvei før alpinanlegget kunne åpne.

Vinterparken søkte om dispensasjon fra dette vedtaket i september. Vinterparken fikk da dispensasjon, men vedtaket ble påklaget av Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette førte til at saken igjen ble behandlet i bystyret i november. Da ble dispensasjonen opphevet.

Vil ha omkamp

Geirmund Lykke, kommunalråd for KrF, har lenge kjempet mot vinterparken i Bymarka.

– Vi mener bystyret har fattet et vedtak som ikke er lovlig. Dette fordi den opprinnelige reguleringsplanen for alpinanlegget forutsetter at det skal bygges en gang- og sykkelveg før anlegget kan settes i gang. Det kan man ikke ta en dispensasjon av uten at man har skapt et alternativ for fotgjengere og syklister langs Fjellseterveien, sier Lykke til NRK.

Geir Waage (Ap) håper på en positiv bekreftelse fra fylkesmannen. Foto: Morten Andersen / NRK

Nå skal saken til fylkesmannen.

– Saken vil nå bli påklaget til fylkesmannen. Det er avgjørelsen der som vil avgjøre om hvor raskt dette kan skje, forteller Lykke.

Dette kommer ikke som en overraskelse for Waage.

– Jeg antar at mindretallet vil klage inn vedtaket for fylkesmannen. Dermed er det staten, ved fylkesmannen, som avgjør om vedtaket er gyldig, sier Waage.

Blir ikke alpinanlegg med de første

– Vi har egentlig ikke kommet noe lengre enn det vi var før behandlingen i dag, sier Lykke.

Det ser foreløpig ut som at de som venter på anlegget må smøre seg med tålmodighet.

– Det blir i hvert fall ikke et anlegg til kommende vinter, men med de snøforholdene vi har nå er det kanskje like greit, sier Lykke.

Lykke påpeker også at det også er et økonomisk spørsmål som må besvares.

– Til sjuende og sist er det også et økonomisk spørsmål. De som står bak anlegget må også reise betydelig kapital for å få til anlegget. Der har jeg ikke sett at de har gjort så langt.