Varmeste senhøst noensinne i Trøndelag

Lørdag formiddag krøp kvikksølvet opp til 20-tallet på to forskjellige målestasjoner i Stjørdal. Fire steder i Trøndelag ble det målt over 20 grader.

Selv om dette ikke fører til ny temperaturrekord for oktober måned som helhet, er det likevel det varmeste som er målt i landsdelen så sent på høsten, skriver Adresseavisen.

Ved Skjetlein i Trondheim ble det målt 20 varmegrader, mens det var 20,1 ved Kotsøy i Midtre Gauldal. Ytterligere seks målestasjoner i Trøndelag rapporterer om temperaturer mellom 19 og 20 grader. På torsdag slo Osen sin 43 år gamle varmerekord for oktober.

Varm luft fra sør

Kristen Gislefoss, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, forklarer at varmen er et resultat av et lavtrykk i Norskehavet som har ført varme luftmasser nordover. Men lavtrykket skal ikke ha all æren for varmen.

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

– I tillegg ser vi en føneffekt med luft som kommer fra fjellet og blir varmet opp på vei ned, sier Gislefoss.

En slik effekt kan forklare hvorfor Kotsøy i Midtre Gauldal var det trejde varmeste stedet i fylket.

Ingen sammenheng med rekordsommeren

Han avkrefter at den varme høsten er et resultat av en varm sommer.

– Men året som helhet har likevel skilt seg ut så langt, med en veldig varm sommer og noe varm høst, sier Gislefoss.

Temperaturen kan bli enda høyere, skal vi tro Yr.no. Nettstedet melder at det kan bli opp mot 21 grader i Trondheim på søndag. Men etter helga er det slutt på trøndernes indianske sommer.

– Neste uke faller temperaturen ganske markant, opplyser Gislefoss.

Allerde på mandag ventes det en halvering av temperaturen, hvor det blir ni grader i Trondheim ifølge yr.no.